König Charles wendet sich am Freitagabend in einer besonders privaten Botschaft an die Öffentlichkeit: Der Monarch spricht im TV über seine Krebsdiagnose und die Genesung.

Darum gehts König Charles spricht in Videobotschaft über seine Krebsdiagnose und Genesung

Ungewöhnlich offene Kommunikation des Monarchen über private Gesundheitsangelegenheiten

Ansprache wird im Rahmen der Spenden-Gala «Stand Up To Cancer 2025» ausgestrahlt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

König Charles III. (77) wendet sich am Freitagabend mit einer ungewöhnlich persönlichen Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Im Rahmen der grossen Spenden-Gala «Stand Up To Cancer 2025» wird der Monarch laut britischen Medien über seine eigene Krebsdiagnose und seinen Weg der Besserung sprechen.

Dass sich ein amtierendes Staatsoberhaupt derart offen zu privaten medizinischen Angelegenheiten im Fernsehen äussert, ist eine absolute Seltenheit. Normalerweise werden gesundheitliche Details der Royals mit äusserster Diskretion behandelt. So ist bis heute nicht genau bekannt, unter welcher Krebsart der Monarch leidet. Dasselbe gilt bei seiner Schwiegertochter, Prinzessin Kate (43), die nur kurze Zeit nach ihm ihre Krebserkrankung öffentlich machte.

Offenheit von König Charles wirkt sich positiv aus

Die Botschaft des Königs, die bereits in der letzten Novemberwoche im Morning Room des Clarence House aufgezeichnet wurde, wird heute Abend auf dem britischen Sender Channel 4 ausgestrahlt. Das Programm beginnt bereits um 20.30 Uhr, die Ansprache soll allerdings erst um 21 Uhr über die Bildschirme laufen. Darin wird der König laut Vorabinformationen auf seine «eigene Reise der Genesung» zurückblicken. Vor allem aber will er die immense Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen betonen, die eine frühe Diagnose erst ermöglichen.

Charles erhielt seine Diagnose im Februar 2024, kurz nachdem er sich wegen einer gutartigen Prostatavergrösserung im Krankenhaus aufgehalten hatte. Bei den damaligen Tests wurde eine «Form von Krebs» entdeckt – der Palast stellte lediglich klar, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelte.

Seither befindet sich der König in wöchentlicher Behandlung. Seine Entscheidung, die Krankheit nicht zu verstecken, begründete der Palast damit, Spekulationen zu vermeiden und das Verständnis für Krebspatienten weltweit zu fördern. Seine Offenheit zeigte bereits Wirkung: Nach seiner Diagnose verzeichneten Gesundheitsportale und der NHS einen massiven Anstieg an Suchanfragen zu Krebsvorsorge.

Vorsorge im Fokus

Die Ausstrahlung der königlichen Botschaft ist das Herzstück der gemeinsamen Kampagne von Cancer Research UK und Channel 4. Unmittelbar nach der Ansprache des Königs folgt eine Live-Sendung aus einer Krebsklinik im Addenbrooke's Hospital in Cambridge.

Moderiert wird das Programm von der britischen Moderatorin Davina McCall (58), die selbst erst kürzlich wegen Brustkrebs behandelt wurde. Die diesjährige Kampagne legt einen besonderen Fokus auf ein neues Online-Tool, das Bürgern hilft, schnell zu prüfen, auf welche Vorsorgeuntersuchungen sie Anspruch haben.