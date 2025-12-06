Prinzessin Kate endlich wieder unbeschwert

Weihnachtszauber in der Westminster Abbey: Prinzessin Kate lud zu ihrem fünften «Together at Christmas»-Konzert in die ehrwürdige Kirche ein. Für Kate, deren Krebs seit rund einem Jahr in Remission ist, dürften es besonders emotionale Weihnachten sein.

1.600 Gäste, darunter Prominente und Vertreter wohltätiger Organisationen, nahmen teil

Sophie Ofer Redaktorin People

Am Donnerstagabend lud Prinzessin Kate (43) wieder zum alljährlichen Weihnachtskonzert «Together at Christmas» in Westminster Abbey ein. Rund 1600 Gäste strömten in die festlich geschmückte Kathedrale – darunter zahlreiche Prominente und Angehörige der Royal Family, aber auch Vertreter wohltätiger Organisationen, die für ihren besonderen Einsatz für die Gemeinschaft geehrt wurden: etwa Krankenschwestern, Einsatzkräfte und Lehrer und Lehrerinnen. Unter den prominenten Gästen fanden sich die «Titanic»-Schauspielerin Kate Winslet (50) und ihr Schauspielkollege Chiwetel Ejiofor (48) – alle sehr festlich gekleidet, anlässlich des royalen Events.

Die Prinzessin von Wales war die erste, die zur Veranstaltung erschien und in die Abbey geführt wurde – so ist es mittlerweile Tradition. An ihrer Seite: Prinz William (43) und die drei gemeinsamen Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7). Der Auftritt der kompletten Wales-Familie sorgte für Jubel unter den Wartenden vor der Westminster Abbey. Kate begeisterte bei ihrer Ankunft in einem eleganten, smaragdgrünen Mantel mit Fellkragen. Darunter trug sie einen Rock im klassischen «Schottenkaro» und schwarze Stiefel. Funkelnde Sternenohrringe rundeten das Outfit ab.

Eine Feier voller Emotionen

Das diesjährige Motto des Weihnachtskonzerts war «The Power of Love and Togetherness» (dt. «Die Kraft der Liebe und Zusammengehörigkeit»). Dank emotionaler Vorträge, etwa von Prinz William und Kate Winslet, rührender Festtagsbotschaften und dem gemeinsamen Singen traditioneller Weihnachtslieder entstand bei der Zeremonie in der Westminster Abbey eine warme Atmosphäre. Das berichtet unter anderem die Zeitschrift «Krone». Besonders bewegend: Prinzessin Kate soll auch Katharine, Duchess of Kent gedacht haben, die im September im Alter von 92 Jahren verstorben war. Mit einer musikalischen Hommage ehrte sie eine besondere Frau, die viele Jahrzehnte als wichtige Unterstützerin der britischen Musikförderung wirkte.

«Weihnachten ist eine Zeit, die uns daran erinnert, wie tief unsere Leben miteinander verbunden sind. So wie die Wurzeln der Bäume unter der Erde Stärke miteinander teilen – unsichtbar, aber lebenswichtig – so tun wir es auch.» Diese Worte standen einem von Kate verfassten Brief, den jeder Gast von ihr bekam, wie «Krone» berichtet. Emotionale Worte der dreifachen Mutter, die noch 2024 ihre Krebserkrankung bekannt gab und im letzten Jahr wohl alles andere als unbeschwerte Weihnachten feierte. Sie musste letztes Jahr eine strapaziöse Chemotherapie durchmachen. Seit Januar 2025 befindet sie sich in Remission. Diese Weihnachten dürften Prinzessin Kate also besonders viel bedeuten. Einen Wehrmutstropfen gibt es dennoch: König Charles III. (77) wird weiterhin wegen seiner Krebsdiagnose behandelt.