Darum gehts König Charles III. lädt zum Staatsbankett mit Dresscode «White Tie» ein

Prinzessin Kate trägt erstmals Queen Victorias Oriental Circlet Tiara

Erster deutscher Bundespräsidentenbesuch in Grossbritannien seit 27 Jahren

Silja Anders Redaktorin People

Wenn König Charles III. (77) zum Staatsbankett einlädt, wird geklotzt, nicht gekleckert. Das gilt sowohl für das Ambiente als auch für die Garderobe. «White Tie» war für den Besuch von Frank-Walter Steinmeier (69) angesagt, das bedeutet Frack für die Männer, bodenlanges Abendkleid für die Frauen.

Und eine begeisterte dabei besonders, wenn auch wenig überraschend: Prinzessin Kate (43) zeigte sich in einer blauen Glitzerrobe der Designerin Jenny Packham. Das Kleid mit raffiniertem Kragen und Umhang liess die Prinzessin strahlen und stellte alle anderen in den Schatten.

Premiere bei Prinzessin Kate

Prinzessin Kate enttäuscht nur selten mit ihren Outfits, vor allem an solchen wichtigen Anlässen. Eine Premiere war allerdings ihr Kopfschmuck. Zum ersten Mal trug die Ehefrau von Prinz William (43) Queen Victorias Oriental Circlet Tiara.

Königin Camilla (78) entschied sich für ein petrolfarbenes Abendkleid. Ihren Look machte sie mit der Girls of Great Britain and Ireland Tiara komplett.

Es ist das erste Mal seit 27 Jahren, dass ein deutscher Bundespräsident auf Staatsbesuch nach Grossbritannien kommt. Den Bildern nach scheint der Besuch bisher sehr gut zu laufen, Steinmeier und König Charles unterhielten sich beim Abendessen angeregt und lachten viel miteinander.

Eine besondere Überraschung dürfte die Gästeliste gewesen sein. Neben den Mitgliedern der Royal Family und Steinmeiers Entourage wurden nämlich auch Tänzerin Motsi Mabuse (44) und Supermodel Claudia Schiffer (55) zum Staatsbankett eingeladen. Letztere durfte sogar neben dem Premierminister Keir Starmer (63) Platz nehmen.