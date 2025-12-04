DE
König Charles gibt sein Deutsch zum Besten
1:30
Staatsbesuch von Steinmeier:König Charles gibt sein Deutsch zum Besten

Glitzerrobe und Diadem
Mit diesem Look begeistert Prinzessin Kate beim Staatsbankett

Zu Ehren des Besuchs des deutschen Bundespräsidenten gaben die britischen Royals ein grosses Bankett. Mit ihrem Look stahl Prinzessin Kate aber selbst dem hohen Besuch die Show.
1/12
König Charles III. lud den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum Staatsbesuch ein.
Darum gehts

  • König Charles III. lädt zum Staatsbankett mit Dresscode «White Tie» ein
  • Prinzessin Kate trägt erstmals Queen Victorias Oriental Circlet Tiara
  • Erster deutscher Bundespräsidentenbesuch in Grossbritannien seit 27 Jahren
Silja AndersRedaktorin People

Wenn König Charles III. (77) zum Staatsbankett einlädt, wird geklotzt, nicht gekleckert. Das gilt sowohl für das Ambiente als auch für die Garderobe. «White Tie» war für den Besuch von Frank-Walter Steinmeier (69) angesagt, das bedeutet Frack für die Männer, bodenlanges Abendkleid für die Frauen.

Und eine begeisterte dabei besonders, wenn auch wenig überraschend: Prinzessin Kate (43) zeigte sich in einer blauen Glitzerrobe der Designerin Jenny Packham. Das Kleid mit raffiniertem Kragen und Umhang liess die Prinzessin strahlen und stellte alle anderen in den Schatten.

Premiere bei Prinzessin Kate

Prinzessin Kate enttäuscht nur selten mit ihren Outfits, vor allem an solchen wichtigen Anlässen. Eine Premiere war allerdings ihr Kopfschmuck. Zum ersten Mal trug die Ehefrau von Prinz William (43) Queen Victorias Oriental Circlet Tiara.

Königin Camilla (78) entschied sich für ein petrolfarbenes Abendkleid. Ihren Look machte sie mit der Girls of Great Britain and Ireland Tiara komplett. 

Es ist das erste Mal seit 27 Jahren, dass ein deutscher Bundespräsident auf Staatsbesuch nach Grossbritannien kommt. Den Bildern nach scheint der Besuch bisher sehr gut zu laufen, Steinmeier und König Charles unterhielten sich beim Abendessen angeregt und lachten viel miteinander. 

Eine besondere Überraschung dürfte die Gästeliste gewesen sein. Neben den Mitgliedern der Royal Family und Steinmeiers Entourage wurden nämlich auch Tänzerin Motsi Mabuse (44) und Supermodel Claudia Schiffer (55) zum Staatsbankett eingeladen. Letztere durfte sogar neben dem Premierminister Keir Starmer (63) Platz nehmen.

