DE
FR
Abonnieren

Warme Worte in stürmischen Zeiten
Prinzessin Kate rührt mit bewegender Weihnachtsbotschaft

Nach einem aufwühlenden Jahr für die britische Königsfamilie erinnert Prinzessin Kate an die Bedeutung von Weihnachten. Die Weihnachtszeit lade dazu ein, einander mit Verständnis zu begegnen, schreibt sie.
Publiziert: 08:25 Uhr
|
Aktualisiert: 08:35 Uhr
Kommentieren
1/2
Die Weihnachtszeit erinnert an die Wichtigkeit von Grosszügigkeit, Verständnis und Hoffnung.
Foto: Gareth Fuller

Darum gehts

  • Prinzessin Kate betont Grosszügigkeit und Hoffnung in Weihnachtsbotschaft
  • Die Weihnachtsmesse bietet einen Moment der Verbundenheit und Besinnung
  • Rund 1600 Teilnehmer, darunter Kate Winslet, werden erwartet
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Weihnachtszeit zeige, wie wichtig es sei, einander mit Grosszügigkeit und Hoffnung entgegenzukommen, schreibt Prinzessin Kate in einer Grussbotschaft an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer traditionellen Weihnachtsmesse am Freitag.

Kate ist in der weltbekannten Westminster Abbey zum fünften Mal Gastgeberin des Gottesdienstes «Together at Christmas». Erwartet werden rund 1600 Menschen, darunter auch Prominente wie Hollywoodstar Kate Winslet. Der Gottesdienst biete einen «Moment gemeinsamer Verbundenheit», schreibt die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43). Weihnachten erinnere daran, wie sehr «unsere Leben miteinander verwoben sind».

Mehr zu Prinzessin Kate
Das hat es mit ihren blonden Haaren auf sich
Prinzessin Kate erklärt
Das hat es mit ihren blonden Haaren auf sich
Handyverbot und Co. – harte Regeln für Prinz Williams Kinder
Mit Video
«Wir sind sehr streng»
Mit diesen harten Regeln erzieht Prinz Williams seine Kinder
Prinz George nimmt an Veranstaltung für gefallene Soldaten teil
Auftritt von Thronfolger
Prinz George an Gedenkfeier für gefallene Soldaten
So sind William und Kate privat hinter den Palastmauern
Mit Video
Ein Insider packt aus
So sind William und Kate privat hinter den Palastmauern

Trotz aller Hektik und Familientraditionen gebe es ein stilleres Gefühl dessen, was diese Zeit wachrufe. Es liege eine Sanftheit in der Weihnachtszeit, «die uns an etwas erinnert, was leicht zu vergessen ist: dass das, was wir tun, von Bedeutung ist», schreibt Kate.

Die Prinzessin hatte im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, im Januar gab sie bekannt, sie sei erleichtert, nun auf dem Weg der Besserung zu sein. Ihr Schwiegervater, König Charles III. (77) wird weiterhin wegen einer nicht näher bekannten Krebserkrankung behandelt.

In den vergangenen Wochen hatte sich die Königsfamilie mit dem Skandal um den mittlerweile zum Bürger degradierten Bruder von Charles, Andrew Mountbatten Windsor (65), beschäftigen müssen. Dem 65-Jährigen wurden alle Titel und Ehren entzogen, Weihnachten wird er nicht mit der königlichen Familie feiern. Grund dafür war die Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen