Als Thronfolger und Thronfolgerin muss man sich strikt ans Protokoll halten. Doch wenn die Türen von ihrem Palast zugehen, sind Prinz William und Prinzessin Kate ganz normale Menschen und ein Ehepaar. Wie sie dann sind, plaudert jetzt eine Buchautorin aus.

Der Terminkalender von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ist prall gefüllt mit offiziellen Terminen, die sie im Namen der Krone wahrnehmen müssen. Vom Enthüllen von Gedenktafeln, Einweihen von Spitälern, Besuchen in sozialen Einrichtungen oder Schulen ist so ziemlich alles dabei. Was das Thronfolger-Ehepaar dabei immer ist: Äusserst professionell, majestätisch und leicht royal distanziert. Das gehört zum Job.

Doch auch wenn Prinz William und seine Ehefrau Prinzessin Kate eines Tages auf dem englischen Thron sitzen werden, sind sie im Grunde ganz normale Menschen, ein Liebespaar und fürsorgliche Eltern von drei Kindern. Eine ganz private Seite von sich zeigte Prinz William erst kürzlich in einer neuen Folge der Reise-Serie «Urlaub wider Willen mit Eugene Levy». Dort führte er den Schauspieler auf Schloss Windsor herum, trank ein Bier und erzählte aus seinem Leben. Herrlich normal.

Prinz William ist Fan der «American Pie»-Filme

Aber auch diese Begegnung fand vor laufender Kamera statt. Wie sind William und Kate, wenn sich die schweren Schlosstüren hinter ihnen schliessen und sie ganz unter sich sind? Royal-Experte und Buchautor Christopher Andersen (76) will es wissen und sagt der britischen Zeitung «Mirror», dass beide viel Humor in die Beziehung gebracht hätten und es privat sehr lustig miteinander haben sollen. «Sie können sich immer noch gegenseitig zum Lachen bringen», sagt er.

Noch näher an den Royals dran ist laut eigenen Aussagen Royal-Expertin und Buchautorin Katie Nicholl (47). «Ich habe sie oft begleitet, und wenn die Kameras ausgehen, sieht man oft, wie sie weggehen und Kate einen Arm um seine Taille legt, oder er legt seine Hand auf ihren unteren Rücken», erzählt sie dem «Mirror». Sie ist ausserdem davon überzeugt, dass Kates Krebserkrankung ihre Beziehung noch mehr gefestigt habe. Und was machen Prinz William und Prinzessin Kate nun, wenn niemand zuschaut? Vielleicht schauen sie sich schlüpfrige Komödien auf dem TV an. Der englische Thronfolger verriet nämlich, dass er Fan der «American Pie»-Filmreihe ist.



