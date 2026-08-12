«The Office»-Star Lucy Davis hat Krebs im Endstadium

Lucy Davis hat auf Instagram ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Die Diagnose hatte die britische Schauspielerin bereits vor anderthalb Jahren erhalten, bislang aber nicht öffentlich darüber gesprochen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspielerin Lucy Davis (53) hat Brustkrebs im unheilbaren Stadium 4

Der Tumor hat bereits die Knochen befallen; Chemotherapie nicht mehr möglich

Davis will weiterarbeiten; bekannt aus «The Office» und «Wonder Woman»

Die britische Schauspielerin Lucy Davis (53) ist an Brustkrebs erkrankt. Das teilte sie am Dienstag in einem Instagram-Beitrag mit. Die Diagnose habe sie bereits vor eineinhalb Jahren erhalten und «eine Weile» für sich behalten.

Es handele sich um Brustkrebs im Stadium 4, schreibt Davis. Der Tumor habe in die Knochen gestreut, konkret in Wirbelsäule, rechte Hüfte und Rippen. Der Krebs sei nicht heilbar, für eine Chemotherapie sei es zu spät, erklärt die Schauspielerin.

Nach Angaben der Organisation Cancer Research UK bezeichnet Stadium 4 einen Brustkrebs, der sich in andere Körperregionen ausgebreitet hat. Behandlungen können die Erkrankung demnach über Jahre kontrollieren.

Appell an ihre Community

Auffällig geworden war die Erkrankung durch eine Stelle, die Davis zunächst kaum ernst nahm. Es sei kein Knoten im eigentlichen Sinn gewesen, sondern eine harte Stelle, sehr klein, schreibt sie. Beinahe hätte sie dies gar nicht untersuchen lassen. An ihre Followerinnen und Follower richtet sie einen Appell: «Ignoriert nichts – lasst alles überprüfen.»

In dem Beitrag postet sie ein Video, in dem Davis in einem Spital ein Gedicht vorliest und dabei eine Glocke läutet.

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«Ich habe keine Angst vor dem, was kommt»

Die Zeit, die ihr bleibe, versuche sie so vergnüglich wie möglich zu verbringen, schreibt die Schauspielerin. In allem Negativen suche sie nach einer Lehre, und der Krebs habe sie in dieser Hinsicht nicht enttäuscht.

Ihre eigene Situation trägt sie mit Fassung: «Ich habe keine Angst vor dem, was als Nächstes kommt. Ich habe meinen Frieden damit gemacht.» Ihren verstorbenen Hund Gracie werde sie früher wiedersehen als gedacht. Für ihre Familie sei die Trauer eine deutlich grössere Last als für sie selbst.

Aufhören mit der Schauspielerei will Davis nicht. Sie wolle weiter arbeiten und sei dazu auch in der Lage. Schauspiel gehöre zu den grössten Freuden ihres Lebens. Auch ihr Engagement für Tierrechte will sie fortsetzen. An andere Betroffene gerichtet schreibt sie, Krebs verlange körperlich wie psychisch viel ab, und jede und jeder dürfe damit auf die eigene Weise umgehen.

Bekannt aus «The Office»

Davis, Tochter des Komikers Jasper Carrott, spielte laut BBC in der britischen Originalfassung von «The Office» die Empfangsdame Dawn Tinsley. Die Serie von Ricky Gervais (65) lief von 2001 bis 2003 und feierte im vergangenen Monat ihr 25-jähriges Jubiläum.

Später war die gebürtige Birminghamerin in der Horrorkomödie «Shaun of the Dead» (2004) zu sehen, 2017 als Etta Candy in «Wonder Woman» und in der Netflix-Serie «Chilling Adventures of Sabrina» als Hilda Spellman. Zuletzt stand sie für die Disney-Channel-Serie «The Villains of Valley View» vor der Kamera.