Oslo ist im Ausnahmezustand: Am 9. September verabschiedet Norwegen König Harald V. mit einem historischen Trauerzug. Internationale Royals und Staatschefs kommen – begleitet von einem beispiellosen Sicherheitsaufgebot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegen verabschiedet König Harald V. am 9. September in Oslo

Grösster Sicherheitsaufwand: 6500 Einsatzkräfte, darunter Soldaten und Polizisten

Internationale Royals und Staatschefs, Schweiz vertreten durch Viola Amherd

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Schöne Letzte Worte von Königin Sonja Zu einem Bild ihres geliebten Mannes schreibt sie: «Danke für ein gutes Leben». Witwe Sonja kommt mit Mette-Marit In der Trauer geben sie sich Kraft. Sie sind mit dem Auto am Dom angekommen, wo ihre Liebsten, König Haakon, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Mette-Marit mit Prinzessin Märtha Louise warten und gemeinsam über den roten Teppich in den Dom eingetreten sind. Die Prozession kommt beim Dom langsam an Bevor dann der Gottesdienst um 13 Uhr beginnt, wird es erst eine Schweigeminute geben und zwar gilt diese für ganz Norwegen. Autos halten an, Züge bleiben am Bahnhof, die öffentlichen Verkehrsmittel stehen still. Die Menschen vereinen sich in Trauer und Respekt für den grossen König Harald V. Alle sind wie verstummt Kein Jubeln, kein Raunen. Die Norwegerinnen und Norweger trauern ruhig und still. Tausende Menschen und man könnte eine Nadel fallen lassen und man würde sie hören. Journalisten vor Ort werden gebeten, zu flüstern. Marius und Durek werden an der Prozession gesehen Was die «Bild»-Journalistin Bettina v. Schimmelmann aus Oslo berichtet, sei Durek Verret mit Maud, Leah und Emma Behn - den Töchtern von Prinzessin Märtha Louise - gesehen worden, wie sie über den roten Teppich in den Dom gegangen sind. Mit ihnen sei auch Marius. Er trage einen Cut - ungewöhnlich für eine norwegische Trauerfeier, bei der Männer einen schlichten schwarzen Anzug tragen.

Der schwerste Tag für Königin Sonja Die ehemals Bürgerliche hat in König Harald V. die grosse Liebe gefunden. Ihre Ehe war liebevoll und skandalfrei. Nur einen Tag vor ihrem 58. Hochzeitstag ist Harald am 28. August verstorben.

Prinz William geht ein paar Schritte vor Präsident Wolodimir Selenski Aussergewöhnlich, dass der britische Kronprinz William nicht bei den Royals mitgeht, sondern mit den Staatsoberhäuptern. Ein paar Schritte vor dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und weit hinter der monegassischen Fürstin Charlène. Ukrainischer Präsident im Trauerzug Auch Staatsoberhäupter vieler Länder sind heute in Oslo. Mit dabei auch Wolodimir Selenski, der Präsident der Ukraine. Die schwedischen Royals gehen direkt hinter der Königsfamilie Hinter den norwegischen Roylas gehen Mitglieder zahlreicher Königshäuser. Die schwedischen Royals König Carl Gustaf, Kronprinzessin Victoria mit Ehemann Prinz Daniel sowie Prinz Carl Philip und seine Gattin Prinzessin Sofia. Die royalen Familien sind eng miteinander verbunden. König Willem-Alexander mit Königin Maxima der Niederlande sind ebenso dabei wie das Königspaar aus Jordanien und Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco. Wo ist Marius Borg Høiby? Er sass im Auto mit seinen Halbgeschwistern Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus. Es ist anzunehmen, dass er bereits im Dom seinem Platz zugewiesen wurde. Garantiert ist er der Einzige unter den gekrönten Häuptern und Staatschefen, der eine elektronische Fussfessel trägt. Weitere Einträge laden

Die letzte Verabschiedung des beliebten Königs Harald V. (†89) ist für das norwegische Volk ein Akt tiefster Trauer und Verbundenheit. «Alle weinen um den Tod unseres Felsen in der Brandung», schildert eine royale Quelle gegenüber Blick. Für die Polizei wird es zu einem Einsatz der Superlative. Denn wenn sich der Trauerzug am Mittwoch durch die Strassen von Oslo bewegt, stehen auch mehr als 6500 Polizisten und Soldaten, Spezialeinheiten und Sicherheitskräfte im Einsatz. Oslo rüstet sich für den grössten Polizeieinsatz in der Geschichte Norwegens.

Seit Tagen wird die Hauptstadt auf den historischen Abschied vorbereitet. Sicherheitskräfte patrouillieren in den Strassen, Zufahrten werden kontrolliert, Bereiche rund um den Palast und die Strecke des Trauerzugs abgeriegelt. Knapp 3000 Polizisten sind aus dem ganzen Land zusammengezogen worden, dazu rund 3500 Angehörige der norwegischen Streitkräfte.

1:35 Zeremonie in Oslo: Hier legt König Haakon VIII. Eid ab