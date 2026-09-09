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Begräbnis von König Harald
König Haakon weint um seinen Vater

Oslo ist im Ausnahmezustand: Am 9. September verabschiedet Norwegen König Harald V. mit einem historischen Trauerzug. Internationale Royals und Staatschefs kommen – begleitet von einem beispiellosen Sicherheitsaufgebot.
Publiziert: 13:40 Uhr
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Aktualisiert: vor 20 Minuten
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König Harald V. (†89) wird am 9. September in Oslo mit einem grossen Trauerzug verabschiedet.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Norwegen verabschiedet König Harald V. am 9. September in Oslo
  • Grösster Sicherheitsaufwand: 6500 Einsatzkräfte, darunter Soldaten und Polizisten
  • Internationale Royals und Staatschefs, Schweiz vertreten durch Viola Amherd
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Flavia Schlittler und Barbara Lanz
vor 32 Minuten

Der offizielle Teil ist vorbei

Und schon sind sie wieder weg – und die Trauerfeier damit offiziell vorbei. Nun begrüssen die Royals ihre hochrangigen Gäste im Schloss und nehmen Beileidsbekundungen entgegen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und bedanken uns fürs Mitlesen.

Hier betreten die Royals den Balkon
1:25
Volk applaudiert lautstark:Hier betreten die Royals den Balkon
vor 37 Minuten

Jetzt sind (fast) alle da

Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus stossen zu ihren Eltern dazu. und dann kommt Königin Sonja – und das Volk jubelt. Die verwitwete Monarchin ist zu Tränen gerührt und sieht, dass nicht nur sie ihren Ehemann über alles liebte, sondern das Volk auch. Die fünf Royals wechseln ihre Position auf dem Balkon immer wieder, damit sie allen auf dem Schlossplatz gebührend zuwinken können. Wie bereits angekündigt, fehlt Marius und auch Haakons Schwester Märtha Louise ist nicht dabei – womöglich, weil sie keine arbeitende Royal mehr ist.

Foto: AFP
vor 39 Minuten

Da sind sie – mit wenigen Minuten Verspätung

König Haakon und seine Ehefrau sind auf dem Balkon des Schlosses in Oslo. Das Volk jubelt. Obwohl vor wenigen Stunden sein Vater beerdigt wurde, versuchen die Royals tapfer zu lächeln. Ob die Familie hinter den Kulissen eben noch weinte und sich deshalb verspätete? Möglich wäre es und verdenken könnte es ihnen wohl niemand. Aber das ist natürlich nur reine Spekulation.

vor 44 Minuten

Jetzt ist es gleich soweit

Die letzten Royal-Fans. hetzen zum Schloss. Gleich tritt die Königsfamilie auf den Balkon.

16:24 Uhr

Die Royal-Fans rennen zum Balkon

Als die Absperrung aufgehoben wird, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer sich auf dem Schlossplatz versammeln können, hat man eher das Gefühl, dass auf dem Balkon gleich ein Konzert steigt. Die Menschen rennen über den Platz, um einen Platz in der vordersten Reihe zu ergattern. Ob gross oder klein, Fans jeder Altersgruppe wollen der Königsfamilie ganz nah sein.

16:17 Uhr

Das Volk pilgert zum Palast

Wir melden uns zurück und pilgern, ebenso wie das Volk, zum Palast in Oslo – allerdings virtuell. Die Königsfamilie ist soeben eingetroffen, auf dem Weg zum Schloss konnte man einen Blick ins Auto erhaschen. König Haakon und Königin Mette-Marit hielten Händchen, um sich gegenseitig Kraft zu geben. Es dauert nicht mehr lange, bis die Royals den Norwegerinnen und Norwegern vom Balkon aus zuwinken.

14:14 Uhr

Private Feierlichkeiten gehen weiter

Es folgt noch eine Flugshow, bevor die Familie in der Schlosskirche noch einmal privat Abschied vom König nimmt. Um 16.45 Uhr tritt die königliche Familie auf den Balkon des Palastes. König Haakon VIII., Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, Königin Sonja und Prinz Sverre Magnus werden die Menschen begrüssen. Marius Borg Høiby ist nicht dabei. Wir hingegen schon, bis später.

Fliegerstaffel zieht über Osloer Himmel
0:38
Nach Beerdigung im Dom:Fliegerstaffel zieht über Osloer Himmel
14:09 Uhr

Der Sarg geht auf seine letzte Reise

Der Gottesdienst ist zu Ende. Nun folgt die Prozession und die eigentliche Beisetzung von König Harald Vl. auf der geschichtsträchtigen Festung Akershus. Da wird er in die Schlosskirche gebracht.

14:03 Uhr

Mette-Marit erhebt sich in der Kirche und singt

Es fällt beiden schwer. Wie schwer, zeigen die Bilder der Trauerzeremonie um Norwegens König Harald V. Stehend singen die Trauergäste. Dabei erhebt sich auch die gesundheitlich sehr angeschlagene Königin Mette-Marit. Ihr Mann, König Haakon VIII. nimmt alle Kraft zusammen, um die Fassung zu wahren, was ihm anzusehen ist.

13:58 Uhr

Ingrid Alexandra tröstet ihren Bruder


Vereint in Trauer. Während König Haralds V. Enkel Sverre Magnus kaum die Tränen zurückhalten kann, legt ihm seine Schwester Ingrid Alexandra tröstend ihre Hand auf die Schulter, untermalt mit einem hoffnungsvollen Lächeln. Eine schöne Geste der nächsten Königin Norwegens.

Die letzte Verabschiedung des beliebten Königs Harald V. (†89) ist für das norwegische Volk ein Akt tiefster Trauer und Verbundenheit. «Alle weinen um den Tod unseres Felsen in der Brandung», schildert eine royale Quelle gegenüber Blick. Für die Polizei wird es zu einem Einsatz der Superlative. Denn wenn sich der Trauerzug am Mittwoch durch die Strassen von Oslo bewegt, stehen auch mehr als 6500 Polizisten und Soldaten, Spezialeinheiten und Sicherheitskräfte im Einsatz. Oslo rüstet sich für den grössten Polizeieinsatz in der Geschichte Norwegens.

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Seit Tagen wird die Hauptstadt auf den historischen Abschied vorbereitet. Sicherheitskräfte patrouillieren in den Strassen, Zufahrten werden kontrolliert, Bereiche rund um den Palast und die Strecke des Trauerzugs abgeriegelt. Knapp 3000 Polizisten sind aus dem ganzen Land zusammengezogen worden, dazu rund 3500 Angehörige der norwegischen Streitkräfte.

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