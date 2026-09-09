Jetzt sind (fast) alle da

Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus stossen zu ihren Eltern dazu. und dann kommt Königin Sonja – und das Volk jubelt. Die verwitwete Monarchin ist zu Tränen gerührt und sieht, dass nicht nur sie ihren Ehemann über alles liebte, sondern das Volk auch. Die fünf Royals wechseln ihre Position auf dem Balkon immer wieder, damit sie allen auf dem Schlossplatz gebührend zuwinken können. Wie bereits angekündigt, fehlt Marius und auch Haakons Schwester Märtha Louise ist nicht dabei – womöglich, weil sie keine arbeitende Royal mehr ist.