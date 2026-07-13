Weltstar plantscht unbemerkt in Schweizer Wasserpark

Chrissy Teigen ist mit ihrer Familie auf einem Europatrip. Am Wochenende machte das Model Halt in der Schweiz. Sie besuchte einen Wasserpark in Le Bouveret VS und das Schoggi-Museum von Cailler.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Model Chrissy Teigen besuchte am Wochenende das Wallis, bleibt unerkannt

Sie schwärmt von der familienfreundlichen Cailler-Schokoladenfabrik in Broc FR

Teigen hat 40 Millionen Instagram-Follower, genoss in der Schweiz Ruhe

Fynn Müller People-Redaktor

Sie gehört zu den bekanntesten Models der Welt. Trotzdem bleibt Chrissy Teigen (40) in der Schweiz unerkannt. Dieses Wochenende machte die US-Amerikanerin auf ihrem Europatrip Halt in der Westschweiz. Dort besuchte sie einen Wasserpark in Le Bouveret VS sowie die Schokoladenfabrik von Cailler in Broc FR, wie Beiträge auf ihrem Instagram-Account zeigen.

Normalerweise bleibt ein Auftritt der Ehefrau von Musiker John Legend (47) kaum unbemerkt. Schliesslich folgen ihr alleine auf Instagram knapp 40 Millionen Menschen. In der Schweiz geniesst die vierfache Mutter ihre Ferienmomente ungestört. Zumindest lassen dies die kurzen Aufnahmen auf Instagram erahnen. Keine Menschentraube, keine aufgeregten Fans, keine Jagd nach einem Selfie.

Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass einige Nutzer überrascht zu sein scheinen. «Schön zu sehen, dass so eine berühmte Familie wie ihr auch reguläre Ferienaktivitäten macht und in reguläre Ferienorte wie wir geht», schreibt ein Fan unter das Video.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Star mehr oder weniger unbemerkt durch die Schweiz spaziert. Zuletzt sorgten Will Smith (57), Halle Berry (59) und Justin Bieber (32) mit ihren Besuchen in der Schweiz für Aufsehen.

Teigen schwärmt von der Schweiz

Vor dem Badespass im Wasserpark besuchte Teigen mit ihren zwei jüngsten Kids die Schoggifabrik von Cailler. Das Model kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. «Ihr solltet da wirklich hingehen», schreibt sie.

Besonders angetan war Teigen von der familienfreundlichen Atmosphäre: Die kleinen, märchenhaft gestalteten Räume vor dem Degustationsbereich hätten ihr gefallen – ebenso wie der Spielplatz für die Kinder.