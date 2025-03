1/6 Die Familie von Chrissy Teigen und John Legend heisst ein neues Familienmitglied willkommen: Findelhund Dudley Foto: Instagram / @chrissyteigen

Darum gehts Chrissy Teigen und John Legend adoptierten Findelhund Dudley aus dem Tierheim

Dudley überlebte schwere Lungenentzündung und lebt nun gesund bei seiner neuen Familie

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Am Sonntag teilten Chrissy Teigen (39) und John Legend (46) auf ihren Instagram-Accounts eine tierische Botschaft mit ihren Fans. «Wir haben eine kleine Überraschung, die wir mit euch teilen möchten», sagt Teigen mit strahlendem Gesicht. «Und sein Name ist Dudley!» Daraufhin hält sie das neue Familienmitglied – einen süssen Findelhund – in die Kamera.

Die Familie adoptierte Dudley von «Wags and Walks». Die Non-Profit-Organisation mit Standorten in Los Angeles und Nashville hat es sich zum Ziel gemacht, die Anzahl von Einschläferungen in örtlichen Tierheimen zu verringern. «Dudley tauchte Mitte Januar bei ‹Wags and Walks› auf – kurz nach den Waldbränden in Los Angeles», erklärt Teigen im Video.

Der kleine Vierbeiner ist «ein Kämpfer»

Zuerst hing das Leben des kleinen Vierbeiners allerdings am seidenen Faden. «Bei ihm wurde eine schwere Lungenentzündung diagnostiziert», sagt Legend im Video.

Dudleys Zustand sei lange kritisch gewesen – davon liess sich die Familie aber nicht unterkriegen. «Wir fühlten uns sofort mit Dudley verbunden und wollten ihn auf jede erdenkliche Weise unterstützen», so der Sänger. Laut Teigen erwies sich Dudley glücklicherweise als «Kämpfer». Die Geschichte hat ein Happy End: Dudley lebt jetzt glücklich und gesund bei seiner neuen Familie.

«Für sie bist du ihr ganzes Buch, ihr ganzes Leben»

Dudley ist aber nicht der erste Hund der Familie – ganz im Gegenteil! Mit dem Neuzugang zählt der Teigen/Legend-Haushalt nun vier flauschige Vierbeiner. Das Paar hat ausserdem die Hunde-Lifestyle-Marke Kismet mitgegründet. Wie alle mit einem Haustier allerdings wissen, bringt das Halten von Tieren auch Verlust mit sich. Erst im Januar mussten sich Teigen, Legend und ihre vier Kinder von ihrer Hündin Penny verabschieden.

In einem Gedenkpost auf Instagram schrieb Teigen: «Vergiss nie, dass jeder Hund nur ein paar Kapitel in deinem langen Leben ist, aber für sie bist du ihr ganzes Buch, ihr ganzes Leben.»