Cora Schumacher hat keine Lust auf Sex

Cora Schumacher wird dieses Jahr 50. An Männern und Sex hat die Reality-TV-Darstellerin aktuell kein Interesse, wie sie in einem Interview verrät. Auch andere Stars sprachen bereits über sexuelle Unlust.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cora Schumacher spricht offen über Klinikaufenthalt 2024 und Lebensumbruch

Sie hat aktuell kein Interesse an Männern oder Sex und plant Neustart

Ende 2026 wird sie 50 und träumt von einem Leben in Amerika

Fynn Müller People-Redaktor

Cora Schumacher (49) legt im Gespräch mit «Bild» alle Karten auf den Tisch. Die deutsche Reality-TV-Darstellerin spricht offen über die vergangenen zwei Jahre, die für sie alles andere als leicht waren.

Im Oktober 2024 liess sich die Ex-Frau von Ralf Schumacher (51) selbst in eine Klinik einweisen. «Ich habe mich proaktiv in die Klinik einliefern lassen, weil ich dunkle Gedanken hatte. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich habe zu dieser Zeit einfach nur versucht, in irgendeiner Form zu überleben», erzählt sie.

«Mit Männern und Sex abgeschlossen»

Bis heute ist Schumacher in ambulanter Therapie. Offensichtlich hat der Klinikaufenthalt einiges verändert. Auch was das Thema Männer angeht. Auf die Frage, wie es um ihr Liebesleben stehe, wird Schumacher deutlich: «Im Moment habe ich mit Männern und Sex abgeschlossen. Null Interesse.»

Für immer soll das nicht gelten. «Irgendwann wird dafür in meinem neuen Leben wieder Platz sein. Aber nicht mehr um jeden Preis. Kein Mann darf mir noch einmal sagen, wer ich sein soll oder welchen Platz ich einzunehmen habe. Vielleicht kommt einer. Vielleicht auch nicht. Momentan geht es erst mal nur um mich», stellt sie klar.

Erst im Januar haben Cora Schumacher und der US-Amerikaner Steven Bo Bekendam (43) ihre Beziehung offiziell gemacht. Nach nur drei Monaten war bei den beiden wieder Schluss.

Coming-out warf bei ihr Fragen auf

Auch das öffentliche Coming-out von Ex-Mann Ralf Schumacher im Sommer 2024 wirbelte bei der Reality-Bekanntheit einiges auf. Sie habe die gemeinsamen Jahre noch mal komplett hinterfragt, sagt sie: «Natürlich habe ich mir viele Fragen gestellt. Natürlich bin ich unsere gemeinsamen Jahre durchgegangen und habe überlegt: Okay, was davon war denn jetzt echt?»

Ende des Jahres feiert Cora Schumacher ihren 50. Geburtstag. Für sie ein Neuanfang. «Ich wünsche mir, dass jetzt mein Leben endlich mal anfängt», sagt sie kämpferisch. Es gebe auch schon konkrete Pläne. «Ich kann mir vorstellen, Immobilien zu verkaufen, meine Sachen zusammenzupacken und Deutschland irgendwann zumindest teilweise hinter mir zu lassen. Ich liebe Amerika, seitdem ich ein Kind bin. Auch Kanada könnte ich mir vorstellen. Mein Traum wäre eine Farm, Tiere, Ruhe.»

Auch andere Stars sprechen über sexuelle Unlust

Sexuelle Unlust ist bis heute oft ein Tabuthema. Doch einige Stars äussern sich öffentlich. Neben Cora Schumacher sprach zuletzt unter anderem Stefanie Giesinger (30) darüber. Anders als bei der Reality-TV-Darstellerin sind für das Model die unfruchtbaren Tage der Auslöser dafür. Auf die Frage, wann sie Lust nach Sex verspüre, antwortete sie in ihrem Podcast «G-Spot»: «Bei mir sind das so ein paar Tage im Monat, wenn ich meinen Eisprung habe.» An den übrigen Tagen gehe es ihr eher darum, ihren Partner zufriedenzustellen, statt der eigenen Lust nachzugehen.

Ein Tabu sei das Thema für sie trotzdem nicht: «Ich habe Freundinnen, die schon länger verheiratet sind und auch mal monatelang keinen Sex haben. Deswegen ist es bei mir gar nicht so ein Tabu.»

Auch Entertainerin Désirée Nick (69) verzichtete einst eine lange Zeit auf Sex. «Ich lebe seit elf Jahren ohne Sex», sagte sie vor zwei Jahren der «Bild am Sonntag». Dazu fügte sie an: «Als Frau habe ich Sex immer öfter auch als Belastung empfunden. Sex ist mühsam, Sex ist zeitraubend – und wenn man Sex ernst nimmt, was ich getan habe, bedarf es vieler Vorbereitung und Nachsorge.»