Maite Kelly will keine hochauflösenden Konzertfotos von sich

Maite Kelly sorgt beim Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Air für Aufsehen: Die Sängerin unterbricht ihren Auftritt, um gegen unvorteilhafte Fotos zu protestieren. Sie fordert Würde für Frauen und erhält Applaus vom Publikum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maite Kelly (46) kritisiert Fotografen bei Open-Air-Auftritt wegen entwürdigender Bilder

Fotograf hielt sich nicht an Genehmigung, trotzdem Applaus für Kellys Ansprache

Kelly wurde online für ihr Outfit heftig kritisiert, teils beleidigende Kommentare

Saskia Schär Redaktorin People

Maite Kelly (46) trat am Wochenende beim Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Air auf. Dort unterbrach sie einen Song für ein Thema, das ihr – wie sie sagt – «im Magen» liegt: «Dass ihr da ein Foto macht, das ist alles gut, das sind Handys, das ist süss – aber da ist ein Typ, der hat sooo eine Linse», meint Kelly in einem auf Instagram hochgeladenen Video und erklärt, was sie daran stört. «Ich bin verschwitzt, ich bin auch nur eine Frau, ich bin keine eitle Frau, aber ich habe auch ein bisschen Würde und ein bisschen Stolz».

Das ganze «Reinfotografieren» in ihre Pickelchen empfinde sie als «entwürdigend». «Und diese Bilder gehen ins Netz, und aus dem Begriff [aus dem Kontext Anm. d. Red.] gezogen werde ich einfach fertiggemacht. Ich bin schon ein Dickerchen, man muss nicht noch mehr drauflegen, das ist entwürdigend. Wir sind Frauen, und wir haben auch ein bisschen das Recht auf ein bisschen Würde», so die Sängerin. Sie bittet den Mann mit der grossen Linse, die Bilder zu löschen. Vom Publikum erhält sie für ihre ehrlichen und verletzlichen Worte Applaus.

Laut der «Bunten» reagierte der offizielle Instagram-Kanal von Maite Kelly später mit einem Kommentar unter dem veröffentlichten Video. «Für den betreffenden Pressefotografen lag eine Genehmigung vor, während der ersten drei Songs zu fotografieren. Leider hat er sich nicht an diese klare Vereinbarung gehalten und anschliessend eigenmächtig weiterfotografiert.» Die Kommentare unter dem entsprechenden Video sind mittlerweile deaktiviert.

Böse Kommentare online

Kelly empfindet das Internet mittlerweile als «so brutal». Vor allem Frauen – «auch Männer, aber die Frauen ein bisschen schlimmer» – hätten es online «nicht einfach». Was sie damit meint, wird in einem Beitrag im Instagram-Kanal «Mein Herz schlägt Schlager» aus dem März deutlich. Dort sind Bilder der Sängerin bei ihrem Auftritt in der «Giovanni Zarrella Show» zu sehen. Sie trägt dabei ein langärmliges, schwarzes Oberteil und einen engen, weissen Lederrock – und wird für ihr Outfit verrissen. Zu lesen sind Kommentare wie «Es gibt auch für solche Figuren vorteilhafte Klamotten», «Klamotten zusammengepresst, Stimme rausgepresst», «Bei so einer Figur sollte man sich angemessener kleiden und nicht so hauteng» oder «Für welche Tabletten macht sie die Werbung, dass sie wie eine Tonne aussieht. Ist das eine Satire?». Eine Frau schreibt gar, Kelly sehe aus, «als ob sie schwanger ist», fügt dann aber noch ein «nicht böse gemeint» an.