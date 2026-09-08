Oslo ist im Ausnahmezustand: Am 9. September verabschiedet Norwegen König Harald V. mit einem historischen Trauerzug. Internationale Royals und Staatschefs kommen – begleitet von einem beispiellosen Sicherheitsaufgebot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegen verabschiedet König Harald V. am 9. September in Oslo

Grösster Sicherheitsaufwand: 6500 Einsatzkräfte, darunter Soldaten und Polizisten

Internationale Royals und Staatschefs, Schweiz vertreten durch Viola Amherd

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Die letzte Verabschiedung des beliebten Königs Harald V. (†89) ist für das norwegische Volk ein Akt tiefster Trauer und Verbundenheit. «Alle weinen um den Tod unseres Felsen in der Brandung», schildert eine royale Quelle gegenüber Blick. Für die Polizei wird es zu einem Einsatz der Superlative. Denn wenn sich der Trauerzug am Mittwoch, dem 9. September, durch die Strassen von Oslo bewegt, stehen auch mehr als 6500 Polizisten und Soldaten, Spezialeinheiten und Sicherheitskräfte im Einsatz. Oslo rüstet sich für den grössten Polizeieinsatz in der Geschichte Norwegens.

Seit Tagen wird die Hauptstadt auf den historischen Abschied vorbereitet. Sicherheitskräfte patrouillieren in den Strassen, Zufahrten werden kontrolliert, Bereiche rund um den Palast und die Strecke des Trauerzugs abgeriegelt. Knapp 3000 Polizisten sind aus dem ganzen Land zusammengezogen worden, dazu rund 3500 Angehörige der norwegischen Streitkräfte.

Alt Bundesrätin vertritt die Schweiz

Der Aufwand für den «König des Volks», der am 28. August starb, hat viele Gründe: Oslo wird zum Treffpunkt der europäischen Königshäuser und zahlreicher Staats- und Regierungschefs. König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) kommen aus Dänemark, König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82) aus Schweden. Auch König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) aus den Niederlanden sowie König Felipe VI. (58), Königin Letizia (54) und Königin Sofía (87) aus Spanien werden erwartet. Aus Grossbritannien reisen Prinz William (44) und Prinzessin Anne (76) an. William vertritt König Charles III. (77), Anne kommt als Patin des neuen Königs Haakon VIII. (53). Die Schweiz wird offiziell vertreten von alt Bundesrätin Viola Amherd (64).

Die wichtigsten Programmpunkte

12 Uhr: König Haralds V. letzter Weg

Der Trauerzug setzt sich in Bewegung. Haralds V. Sarg verlässt den königlichen Palast auf einer Lafette. Soldaten säumen den Weg zum Osloer Dom, hinter dem Sarg folgen König Haakon VIII. (53), Königin Mette-Marit (53), Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22), Königin Sonja (89), Prinz Sverre Magnus (21) und Prinzessin Märtha Louise (54). Internationale Royals, Staatschefs und Regierungsvertreter schliessen sich an. Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) erhält die Sondererlaubnis, am Begräbnis teilzunehmen. Welche Rolle und welchen Platz der verurteilte Vergewaltiger bei der Zeremonie haben wird, ist aktuell nicht bekannt.

13 Uhr: Ganz Norwegen steht still

Im Osloer Dom beginnt die Trauerfeier. Im ganzen Land wird eine Minute geschwiegen. Drei Glockenschläge eröffnen die Schweigeminute, drei weitere beenden sie. Parlamentspräsident und Ministerpräsident halten Gedenkreden, Musik und Beiträge verschiedener Glaubensrichtungen prägen die Zeremonie.

Danach wird König Haralds V. Sarg zur Festung Akershus gebracht. Dort folgt die private Zeremonie, anschliessend wird er in der königlichen Krypta beigesetzt.

16.45 Uhr: Auftritt der norwegischen Royals

Die königliche Familie tritt auf den Balkon des Palastes. König Haakon VIII., Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra, Königin Sonja und Prinz Sverre Magnus werden die Menschen begrüssen. Marius Borg Høiby ist nicht dabei.

Blick tickert die historische Beerdigung am Mittwoch, 9. September, ab 12 Uhr live.