Udo Lindenberg kann beim Panikpreis 2026 am 1. August im Kloster Hirsau nicht auftreten. Eine verschleppte Gastritis zwingt den 80-Jährigen zur Pause.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Udo Lindenberg sagt Panikpreis-Auftritt am 1. August ab

Schwere Gastritis zwingt ihn zur Genesung, ärztlich empfohlen

Song «Schwarzer Hund» von Katha Rosa: über 14 Millionen Streams

Udo Lindenberg (80) wird beim diesjährigen Panikpreis am 1. August im Kloster Hirsau in Calw nicht auftreten. Das teilte Lindenbergs Kommunikationsagentur in einer Pressemitteilung mit. Grund ist seine angeschlagene Gesundheit: Eine schwere Gastritis, die sich über Wochen hingezogen hat, macht ihm weiter zu schaffen. Auf ärztlichen Rat hin nimmt sich der Sänger nun die Zeit, die er für seine vollständige Genesung braucht.

Im Mai hatte sich Lindenberg in einem Hamburger Krankenhaus behandeln lassen müssen. In der Folge strich er gleich mehrere Termine. Festgestellt wurde die Gastritis – eine Entzündung der Magenschleimhaut – damals von seinem Hausarzt, nachdem der Musiker seinen 80. Geburtstag am 17. Mai gefeiert und anschliessend in Schottland Urlaub gemacht hatte.

«Ich habe mich so gefreut»

Dass er das Panikpreis-Finale verpasst, wurmt den Sänger sichtlich. In seinem Statement wendet er sich direkt an seine Anhängerschaft: Er habe sich riesig auf den Abend und seine «Panik-Family» gefreut, betrübt sei er, dass es diesmal nicht klappe. Trotzdem wünsche er allen eine ausgelassene Party und ruft dazu auf, die Stiftung und die Preisträger bei ihren Auftritten kräftig zu unterstützen.

Die Absage verpackt Lindenberg typisch augenzwinkernd. «Ich verspreche, sobald Dr. Schleuderknie wieder über die Bühne federt, sehen wir uns wieder!», richtet er seinen Fans aus. Die Bekanntgabe betont, die Entscheidung sei ihm alles andere als leichtgefallen. Getroffen habe man sie einzig, um seine Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen. In Behandlung befinde er sich nach wie vor.

Nachwuchs im Mittelpunkt

Ganz ohne Bühnenpräsenz muss das Publikum trotzdem nicht auskommen. An dem Abend treten die drei Gewinner des Panikpreises 2026 gemeinsam auf: Katha Rosa, Yale und Finn Moriz. Vergeben wird der Preis laut Mitteilung seit 2008 alle zwei Jahre, auf der Liste früherer Preisträger stehen etwa Deine Cousine, Sarah Lesch oder Tyna.

Besonders im Rampenlicht steht Katha Rosa. Ihr Song «Schwarzer Hund», der Depression zum Thema macht, wurde bereits über 14 Millionen Mal gestreamt. Für ihren ersten Platz bekommt sie neben Preisgeld auch den Goldenen Hut.

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Prominente Gäste

Für Lindenberg-Fans hält der Abend weitere Namen bereit. Sängerin Elif, auf dem Tribute-Album «WE LOVE UDO» mit ihrer Version von «Cello» vertreten, steuert ein Akustik-Set bei. Panikband-Saxophonist Noah Fischer sorgt für Zwischentöne, und die Tribute-Band «Der Udonaut und die Paniker» sowie Lindenbergs Background-Sänger Nathalie Dorra und Ole Feddersen sind ebenfalls im Einsatz.

Die Mitteilung weist darauf hin, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten. Wer die Karten dennoch zurückgeben möchte, bekommt den vollen Preis erstattet.