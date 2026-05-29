Udo Lindenberg (80) liegt im Spital

Grosse Sorgen in Deutschland: Udo Lindenberg musste ins Spital eingeliefert werden. Der Grund für die Behandlung ist unklar – jedoch raten ihm die Ärzte zu einer mehrwöchigen Auszeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Udo Lindenberg im Spital, Konzert am 3. Juni 2026 abgesagt

Ärzte raten zu wochenlanger Auszeit, Behandlung im Krankenhaus nötig

Veranstaltung in Gronau von Brost-Stiftung geplant, betroffen sind Hunderte Fans

Janine Enderli Redaktorin News

Die Rock-Legende Udo Lindenberg liegt im Spital. Offenbar steht eine «wochenlange Auszeit» bevor. «Mit grossem Bedauern müssen wir die für den 3. Juni 2026 in der Bürgerhalle Gronau geplante Veranstaltung Udo Lindenberg & Friends absagen», zitiert «Bild» aus einer Instagram-Erklärung der Brost-Stiftung, die den Event organisiert.

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Und weiter: «Udo Lindenberg kann leider nicht nach Gronau kommen. Er befindet sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen. Wir bedauern dies sehr – gemeinsam mit Ihnen hatten wir uns auf einen besonderen Abend mit ihm und zahlreichen Weggefährten gefreut.»

Es ist unklar, woran Lindenberg leidet. Laut «Bild» unterzieht er sich in einer Hamburger Klinik kardiologischen Untersuchungen. Am 17. Mai feierte der Deutsche seinen 80. Geburtstag.