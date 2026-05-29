Udo Lindenberg (80) liegt im Spital

Darum gehts
- Udo Lindenberg im Spital, Konzert am 3. Juni 2026 abgesagt
- Ärzte raten zu wochenlanger Auszeit, Behandlung im Krankenhaus nötig
- Veranstaltung in Gronau von Brost-Stiftung geplant, betroffen sind Hunderte Fans
Die Rock-Legende Udo Lindenberg liegt im Spital. Offenbar steht eine «wochenlange Auszeit» bevor. «Mit grossem Bedauern müssen wir die für den 3. Juni 2026 in der Bürgerhalle Gronau geplante Veranstaltung Udo Lindenberg & Friends absagen», zitiert «Bild» aus einer Instagram-Erklärung der Brost-Stiftung, die den Event organisiert.
Und weiter: «Udo Lindenberg kann leider nicht nach Gronau kommen. Er befindet sich derzeit in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen. Wir bedauern dies sehr – gemeinsam mit Ihnen hatten wir uns auf einen besonderen Abend mit ihm und zahlreichen Weggefährten gefreut.»
Es ist unklar, woran Lindenberg leidet. Laut «Bild» unterzieht er sich in einer Hamburger Klinik kardiologischen Untersuchungen. Am 17. Mai feierte der Deutsche seinen 80. Geburtstag.