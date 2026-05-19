Udo Lindenberg hält seine Partnerin aus der Öffentlichkeit heraus. Zum 80. Geburtstag teilt der deutsche Rockstar ein seltenes Selfie mit Tine Acke. Seit fast 30 Jahren ist sie an seiner Seite.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Udo Lindenberg feiert 80. Geburtstag mit seltenem Pärchenfoto

Partnerin Tine Acke war beim ersten Treffen erst 15 Jahre alt

Lindenberg bekommt Glückwünsche von Michael von der Heide

Fynn Müller People-Redaktor

Udo Lindenberg ist am Wochenende 80 geworden. Seine Fans bekommen zu diesem Anlass ein seltenes Geschenk: Auf Instagram teilt der deutsche Sänger ein gemeinsames Pärchenfoto mit Partnerin Tine Acke (49) aus Schottland. Den Post versieht Lindenberg mit einem Unendlichkeitszeichen und einem Herz.

Die beiden kennen sich schon fast ein halbes Jahrhundert. Was viele nicht wissen: Beim ersten Treffen war die heute 49-jährige Fotografin erst 15 Jahre alt und Udo Lindenberg Mitte 40. Zuerst verband die beiden eine rein berufliche Beziehung. Acke war häufig als Fotografin an Lindenbergs Seite, um gemeinsame Projekte zu realisieren.

«Ich dachte, was ist denn das für ein komischer Vogel!», erinnerte sich Acke vor 16 Jahren im Gespräch mit dem Onlineportal Focus. Lindenberg fand sie damals zu jung, forderte sie jedoch auf, sich zu melden, wenn sie älter sei. Ende der 1990er-Jahre verliebten sich die beiden ineinander. Trotz des grossen Altersunterschieds sind sie seither unzertrennlich.

Sie sind nicht verheiratet

Übrigens: Geheiratet haben sie nie. Für den Rockstar spielt ein Trauschein keine Rolle, wie er mehrfach betonte. «Das gibt es bei mir nicht. Ich brauche keine Beamten, die einen Stempel auf meine Feelings knallen», sagte Lindenberg 2012 der «Hannoverschen Allgemeinen».

Stattdessen geniessen sie ihre Partnerschaft fernab des Rampenlichts. Mit dem Geburtstagsfoto geben sie jetzt einen seltenen Einblick in ihr Privatleben, das sie sonst konsequent schützen. Lindenberg bekommt unter dem Post viele Reaktionen. Auch der Schweizer Sänger Michael von der Heide (54) schickt dem Paar seine Glückwünsche.