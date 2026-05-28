Das Finale von «Germany's Next Topmodel» wurde in diesem Jahr erstmals im Vorfeld aufgezeichnet. Kürzlich gab es noch Gerüchte, die zwei Gewinner seien schon geleakt worden. Jetzt ist es offiziell: Ibo und Aurélie haben die Staffel für sich entschieden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurélie und Ibo gewinnen «Germany's Next Topmodel 2026» in Los Angeles

Glamouröser Abend mit Stars wie Sharon Stone und Demi Lovato

Leak enthüllte Sieger vorab: Aurélie und Ibo auf «Harper's Bazaar»-Cover

Sophie Ofer Redaktorin People

Am Donnerstagabend erreichte die diesjährige Staffel «Germany's Next Topmodel» ihren fulminanten Höhepunkt. Das grosse Finale stand ganz im Zeichen von «Old Hollywood» – passend, fand es in diesem Jahr doch zum ersten Mal in Los Angeles (USA) statt.

Sechs Kandidaten kämpften um den Titel: Aurélie (22), Daphne (25), Anna (22), Ibo (21), Tony (31) und Godfrey (34). Doch wie immer konnten nur eine und nur einer «Germany's Next Topmodel 2026» werden. Nach ungefähr drei Stunden stand fest: Aurélie und Ibo haben das Finale für sich entschieden.

Zwei fliegen schon nach dem ersten Walk

Das Staraufgebot war von Anfang an gehörig: Mit einem glamourösen «Welcome to Hollywood» eröffnete US-Schauspielerin Sharon Stone (68) das Finale und begrüsste das Publikum im luxuriösen Hollywood-Theater. Topmodel Winnie Harlow (31) und das kanadische Designer-Zwillings-Duo Dean und Dan Caten (61) nahmen neben «Model-Mama» Heidi Klum (52) Platz, um sich den ersten Walk des Abends anzusehen.

Die sechs Finalisten mussten in extravaganten Winteroutfits – inklusive Daunenmantel und Skibrille – durch eine verschneite Kulisse laufen. Besonderes Highlight: Daphnes Schuhe, eine verrückte Mischung aus Schneeschuh und High Heel. Aurélie wurde von Winnie Harlow für ihren «Killer Walk» gelobt.

Dann folgte zugleich die erste Entscheidung – nur vier von sechs schafften es in die nächste Runde. Besonders fies: Die Kandidaten mussten selbst die Namen der Kandidaten ziehen, die weiter sind, und sie einander vorlesen. Für Tony und Daphne war der Traum an dieser Stelle zerplatzt. Sie mussten die Show nach dem ersten Walk verlassen und liessen sich von ihren Familien im Publikum trösten.

Kandidaten performen Stunts

Für die nächste Challenge holte sich Klum «GNTM»-Urgestein Thomas Hayo (57) an die Seite. Er veranstaltete mit den vier verbleibenden Kandidaten eine Art Filmshooting. Vor einer Leinwand mussten sie eine Verfolgungsjagd spielen; die Männer flüchteten vor einem Flieger, die Frauen vor einem Auto. Klum liess es sich nicht nehmen, gegen Hayo zu sticheln: «Du schwitzt so extrem, und bei Godfrey ist keine einzige Schweissperle auf der Stirn.»

Nach der Werbepause sorgte US-Sängerin Demi Lovato (33) für Konzertfeeling im Theater. Sie performte ihre Songs «Confident» und «Frequency» und beeindruckte mit gewaltiger Stimmpower. In ihre Performance baute sie passend selbst noch einen kleinen Catwalk ein. Anschliessend gesellte sich Topmodel Adriana Lima (44) zu den anderen Promis auf die Couch.

Die nächsten Walks waren vom Filmklassiker «Casino» inspiriert, in dem die anwesende Sharon Stone 1995 selbst mitspielte. Die Frauen posierten im goldenen Kleid und mit glitzerndem Fellmantel zwischen Kartenhäusern und auf Roulette-Tischen. Die Männer performten beeindruckende Stunts und glitten im Smoking an Seilen durch den Saal. Stone gab sich schwer beeindruckt von den Models.

Die Tränen fliessen

Es folgte ein Auftritt von Nicole Scherzinger (47), die das Lied «With One Look» aus dem Musical «Sunset Boulevard» darbot. Sie gab den Models diesen Tipp mit auf den Weg: «Lasst eure Arbeit für sich selbst sprechen. Seid bereit, härter zu arbeiten als alle anderen. So habe ich es hierher geschafft.»

Nach rührenden Worten, die Angehörige an die Kandidaten richteten, dann der erste Moment der Wahrheit: die Entscheidung bei den Frauen. Aurélie konnte sich gegen Anna durchsetzen und holte sich den Sieg; unter Tränen nahm sie den wuchtigen Geldkoffer mit 100'000 Euro entgegen.

Weiter ging es mit den Männern. «Mann, habt ihr mir das schwer gemacht», beklagte sich Klum, bevor sie Ibo als Gewinner verkündete. Dieser war überglücklich und fiel seiner stolzen Familie in die Arme.

Die Gewinner werden auf dem Cover der deutschen «Harper's Bazaar» zu sehen sein. Mit dem Ergebnis bewahrheitet sich das, was der Leak des «Harper's Bazaar»-Covers schon am Vortag verraten hatte. Abonnenten, die die aktuelle Ausgabe vorzeitig erhielten, veröffentlichten Bilder, die die Gewinner Ibo und Aurélie bereits vor der Ausstrahlung des Finales preisgaben.