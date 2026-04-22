Für Christian Wolf gibt es in den sozialen Netzwerken kaum Tabus. So spricht er auch offen über seine Finanzen. Er erklärte erst im vergangenen Monat, um die 100 Millionen Euro zu besitzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Wolf gibt monatlich 100'000 Euro für Reisen und Restaurants aus

Sein Vermögen beträgt etwa 100 Millionen Euro, laut eigener Aussage

Er wohnt mit Verlobter Romina Palm und Tochter Hazel auf Zypern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Christian Wolf (30) hat sich mit seinem Unternehmen More Nutrition – beziehungsweise durch den Verkauf grosser Unternehmensanteile – noch in seinen Zwanzigern zum Multimillionär gemacht.

Nach eigenen Angaben beläuft sich sein Vermögen auf rund 100 Millionen Euro, wie er vergangenen Monat im Podcast «Beyond Business Cast» von «Bitpanda»-Mitbegründer Eric Demuth (39) erklärte. Nun geht er auf Tiktok noch einen Schritt weiter und verrät, wie viel Geld er monatlich ausgibt: 100'000 Euro, also rund 92'000 Franken.

Die hohe Summe komme jedoch nicht wegen des Konsums unzähliger Luxusgüter zusammen, sondern wegen seines Alltags, der viele Reisen und Restaurantbesuche beinhalte. Diese unternimmt er jedoch nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinen Freunden, Angestellten und Geschäftspartnern, für die er dann die Hotelkosten übernehme, da er nicht an einem anderen Ort untergebracht sein wolle. Somit müssen dann sechs anstatt nur ein Hotelzimmer bezahlt werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Dann läppert sich das halt sehr schnell»

Dass sich seine monatlichen Ausgaben sehr hoch anhören, sei er sich bewusst. Er selbst habe vor einigen Jahren im Podcast «My First Million» von Unternehmer Neil Patel (40) gehört, dass dieser gar 120'000 Euro monatlich ausgebe, was ihm als «absurd» und «bescheuert» vorgekommen sei.

«Und jetzt bin ich halt selbst an dem Punkt, aber es ist dann halt vollkommen logisch, wenn du sagst, okay, du hast Hotels, Restaurants, Flüge und das halt für zehn Leute an schönen Orten und mit schönen Hotels. Dann läppert sich das halt sehr schnell», so Wolf, der gemeinsam mit seiner Verlobten Romina Palm (26) und dem gemeinsamen Töchterchen Hazel (bald 1), in einer eigens geplanten Villa auf Zypern lebt.