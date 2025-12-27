Ex-«GNTM»-Model Romina Palm verunfallt auf Skipiste

Es sollte ein fröhlicher Tag in den Bergen werden. Doch dann stürzte Model und Influencerin Romina Palm und riss sich das Kreuzband. Nun steht ihr am Jahresende eine Operation bevor.

Darum gehts Romina Palm (26) erlitt beim Skifahren in Österreich einen Kreuzbandriss

Vor zehn Jahren verletzte sie sich bereits am rechten Bein

2021 erreichte sie den vierten Platz bei «GNTM» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pech für Romina Palm (26) am zweiten Weihnachtstag: Die ehemalige «Germany's next Topmodel»-Kandidatin stürzte im Skiurlaub in Österreich gleich bei der ersten Abfahrt und zog sich einen Kreuzbandriss zu. Am Sonntag wird sie operiert.

Zuvor hatte sie noch in ihrer Instagram-Story berichtet, dass sie «ganz schön Schiss» vor dem Tag habe. Aber es werde «schon schief gehen». In einem Posting wünschte sich noch «Hals- und Beinbruch». Doch dann passierte schon nach wenigen Minuten das Unglück. Es seien einfach zu viele Menschen auf der Piste gewesen, erzählte Palm nach ihrem Sturz. Statt auf ihren eigenen Brettern fuhr sie dann auf dem Rücksitz eines Schneetöffs durch die Gegend. Sie habe sofort gewusst, dass sie sich das Kreuzband gerissen habe. Denn das erlebte sie schon einmal: «Vor genau zehn Jahren war es das rechte Bein, jetzt das linke.» In ihrer Story zeigt sie dann auch ein Bild von 2015 aus dem Krankenhaus.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Viele Pläne müssen sich jetzt ändern»

Mit einem Transporter wurde Palm ins Krankenhaus transportiert, wo am Sonntagmorgen um neun Uhr die Operation ansteht. «Ich kann nur lachen und nehme es mit Humor», gab sich das Model zunächst stark. Später überkamen sie dann aber doch die Tränen, denen sie an der Brust ihres Partners Christian Wolf (30) freien Lauf liess. Den Unfall bezeichnet sich als «einfach sooooooo unnötig» und meinte, dass sie nun viele Pläne ändern müsse und viel Physio auf sie zukomme. Zudem könne sie sich nun nicht 100 Prozent um ihre kleine Tochter Hazel kümmern.

Romina Palm erreichte bei «GNTM» 2021 den vierten Platz und hat sich auch als Influencerin einen Namen gemacht. Sie war damals mit Stefano Zarrella (35) liiert, die Verlobung platzte jedoch Anfang 2023. Inzwischen ist sie mit Unternehmer Christian Wolf verlobt, mit dem sie im Mai ihr erstes Kind bekam.