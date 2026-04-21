Jedes Jahr pilgern Bodybuilder, Health-Coaches und tausende interessierte Besucher zur Fitnessmesse Fibo in Köln. Dort testen sie die neusten Proteinriegel und feiern ihre Community. Dieses Jahr klagten sie jedoch über ein skurriles Problem: Es stank nach Furz!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Fibo 2026 litt unter extremen Gerüchen durch Protein-Produkte

Zu viele Proteine überfordern den Darm und verursachen stinkende Gase

Fitnessmesse verteilte zahlreiche Gratisproben, darunter Proteinshakes und Protein-Wurst War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Die Auswahl der Gratisprodukte an der deutschen Fitnessmesse Fibo war gross. Von Matcha-Lattes über Proteinshakes bis zur Protein-Wurst soll laut Influencerin Julia Breitenfeld alles dabei gewesen sein. Offenbar bekam der ein oder andere Gratisproben-Jäger von dieser Kombination Verdauungsprobleme. Was folgte, war für die anderen Besucher nur schwer erträglich — die Fibo wurde von einer Welle sogenannter Protein Farts erfasst.

Auf Tiktok war die dicke Luft das grosse Thema. Während die einen Influencer von einer «schockierenden Erfahrung» berichteten, konnten sich die anderen das Lachen nicht verkneifen. Einig sind sie sich jedoch alle darüber, dass der Gestank besonders extrem war und ihr Messeerlebnis dadurch abgewertet wurde.

Zu viel Protein verursacht Blähungen

Da die meisten Fitness-Influencer bestens mit dem Thema Ernährung vertraut sind, konnten sie die Ursache für den Gestank schnell identifizieren. «Die Leute essen in ihrem Alltag viel zu wenig Ballaststoffe und Proteine», so Breitenfeld. Wer dann auf der Messe auf einmal grosse Mengen an Protein zu sich nimmt, überfordere damit seinen Darm.

Dass zu viele Proteine unangenehme Nebenerscheinungen hervorrufen können, ist bekannt. Laut «Men's Health» überfordern Proteinshakes mit Molkeneiweiss (Whey) den Darm besonders häufig, weil sie den Magen schnell passieren und die komplexen Eiweissmoleküle unvollständig gespalten werden. Sobald diese dann in den Dickdarm gelangen, werden sie von den dort angesiedelten Bakterien als Nahrung genutzt. Durch den Stoffwechsel der Bakterien entstehen letztendlich die übelriechenden Gase.

Christian Wolf kritisiert die Beschwerden

Auch Gymfluencer Dennis Ratano machte Gratisproben für den Gestank verantwortlich. Laut ihm seien aber vor allem die Produkte von «ausländischen Firmen mit suspekten Qualitätsstandards» schuld an der dicken Luft. Oftmals ist nicht das Eiweiss an sich ein Problem, sondern wie der Körper damit umgehen kann. Laut der österreichischen Zeitung «Der Standard» können die Blähungen auch durch künstliche Zusatzstoffe in den bereits hochverarbeiteten Produkten entstehen.

Etwas weniger streng ging «More Nutrition»-Gründer Christian Wolf (30) mit den Furz-Vorwürfen um. Es sei normal, wenn die Verdauung nach fünf Proteinriegeln «nicht mehr ganz rund» laufe. Hingegen kritisiert er die Beschwerden der anderen Fitness-Influencer auf Tiktok. Er meint, die Fibo wäre eher ein guter Zeitpunkt gewesen, um dankbar zu sein und sich auf die Community zu konzentrieren.