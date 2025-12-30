Laut dem «Forbes»-Magazin hat die US-Sängerin Beyoncé Knowles-Carter diesen Dezember den Milliardärs-Status erreicht. Damit gehört sie zu einem exklusiven Kreis von nur fünf Musikschaffenden weltweit – darunter auch ihr Ehemann Jay-Z.

Darum gehts Beyoncé Knowles (44) wurde im Dezember 2025 zur Milliardärin erklärt

Ihre «Cowboy Carter»-Tour spielte über 400 Millionen US-Dollar ein

2025 verdiente Beyoncé laut «Forbes» vor Steuern rund 148 Millionen Dollar

Sophie Ofer Redaktorin People

Was für ein Jahresabschluss für Beyoncé Knowles-Carter (44): Wie das US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» bekannt gab, ist die Sängerin im Dezember zur Milliardärin aufgestiegen. Damit reiht sie sich in einen exklusiven Club ein, dem weltweit nur fünf Musikschaffende angehören – darunter ihr Ehemann Jay-Z (56), Taylor Swift (36), Bruce Springsteen (76) und Rihanna (37).

Noch vor zwei Jahren bezifferte «Forbes» Beyoncés Vermögen auf rund 800 Millionen US-Dollar. Den dramatische Sprung über die magische Grenze verdankt die US-Sängerin vor allem einem Jahr voller kluger Geschäftsentscheidungen.

«Ich wollte mein eigenes Imperium aufbauen»

Den grössten Beitrag zu Beyoncés neuem Reichtum dürfte ihre «Cowboy Carter»-Tour geleistet haben. Laut «Forbes» gebe es kein lukrativeres Unternehmen in der Entertainment-Branche, als einen Musiker, der in ausverkauften Stadien spielen kann. Beyoncés Konzerttour spielte über 400 Millionen US-Dollar durch Ticketverkäufe ein, hinzu kamen geschätzte 50 Millionen Dollar durch Merchandise. Die 32 Shows boten den Fans knapp drei Stunden Beyoncé pur – inklusive fliegendem Auto, goldenen mechanischen Bullen und Roboterarmen, die ihren eigenen Whiskey ausschenkten. Starauftritte ihrer Kinder, der ehemaligen Destiny's-Child-Kolleginnen Kelly Rowland (44) und Michelle Williams (46) und ihres Ehemannes Jay-Z machten die Konzerte zu unvergesslichen Ereignissen für die Fans.

Dass Beyoncé die Rechte an ihrem gesamten Musikkatalog kontrolliert und ihre eigene Medienfirma Parkwood Entertainment die Produktion übernahm, sicherte ihr dabei besonders hohe Gewinnmargen. Die Entscheidung, sich durch ihre Medienfirma selbst zu managen, begründete Knowles 2013 in einem Interview so: «Ich wollte in die Fussstapfen von Madonna treten, eine Powerfrau sein, mein eigenes Imperium aufbauen und anderen Frauen zeigen, dass man an diesem Punkt seiner Karriere nicht bei jemand anderem unter Vertrag gehen und sein Geld und seinen Erfolg teilen muss – man macht es selbst.»

Milliardärin dank Geschäftssinn

Neben der Musik hat Beyoncé längst ein Geschäftsimperium aufgebaut. Im Februar 2024 lancierte sie ihre Haarpflegemarke Cécred, ausserdem vertreibt sie mit SirDavis ihren eigenen Whiskey – benannt nach ihrem Urgrossvater Davis Hogue, der einst als Farmer und Schwarzbrenner arbeitete. Hinzu kommen lukrative Werbedeals: Allein ihre Kampagne für die Kleidermarke Levi's brachte ihr geschätzte zehn Millionen Dollar ein. Die spektakuläre NFL-Halbzeitshow an Weihnachten 2024, von Fans bereits «Beyoncé Bowl» getauft, soll ihr weitere 50 Millionen Dollar eingebracht haben.

Insgesamt verdiente Beyoncé laut «Forbes» im Jahr 2025 vor Steuern rund 148 Millionen Dollar – das macht sie zur drittbestbezahlten Musikerin der Welt. Besonders süss dürfte der Erfolg für Beyoncé schmecken, wenn man bedenkt, wie «Cowboy Carter» entstand. Die Sängerin hatte öffentlich erklärt, das Album sei aus einer Erfahrung geboren, bei der sie sich im Country-Genre «nicht willkommen» gefühlt habe. Dass das Album anschliessend Auszeichnung um Auszeichnung einheimste und ihr bei den Grammy Awards 2025 endlich den lang ersehnten «Album of the Year»-Preis bescherte, war die perfekte Antwort.