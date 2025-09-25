Sängerin Rihanna (37) und Rapper A$AP Rocky (36) sind wieder Eltern geworden. Nach zwei Söhnen heissen sie ein Mädchen willkommen.

1/5 Sängerin Rihanna und Rapper A$AP Rocky sind erneut Eltern geworden. Foto: Lewis Joly/Invision/AP

Darum gehts Rihanna und A$AP Rocky begrüssen ihr drittes Kind, ein Mädchen namens Rocki

Rihanna teilte ein Foto des Neugeborenen auf Instagram mit dem Geburtsdatum

Das Paar hat bereits zwei Söhne: RZA (3) und Riot Rose (2) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Babyglück im Hause Rihanna (37) und A$AP Rocky (36): Die Sängerin und der Rapper dürfen ihr drittes Kind begrüssen. Nach den Söhnen RZA (3) und Riot Rose (2) ist es dieses Mal ein Mädchen.

Rihanna postete auf Instagram ein Bild mit dem Neugeborenen und schrieb dazu: «Rocki Irish Mayers». Dazu das Datum 13. September 2025 und eine rosa Schleife, die wie der Name stark darauf hindeutet, dass das Baby ein Mädchen ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Rihanna ist seit Dezember 2020 mit A$AP Rocky liiert. Die Söhne wurden 2022 und 2023 geboren. In den letzten Wochen postete die Sängerin immer wieder Bilder von sich mit dem grösser werdenden Babybauch.