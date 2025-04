1/6 Rihanna präsentiert sich in sexy Braut-Lingerie. Foto: Instagram / Savage x Fenty

Darum gehts Rihanna präsentiert neue Braut-Lingerie-Kollektion für Savage x Fenty

A$AP Rocky hielt 2022 in einem Musikvideo um Rihannas Hand an

Evelyne Rollason Redaktorin People

«Hier kommt die Braut!», ist Rihannas (37) Ansage zum Release ihrer neuen Kollektion von Braut-Lingerie beim eigenen Label Savage x Fenty. Ist das etwa ein Wink mit dem Zaunpfahl für ihren Partner A$AP Rocky (36), oder ein versteckter Hinweis darauf, dass beim US-Musikerpaar tatsächlich bald die Hochzeitsglocken läuten?

«Rihanna ist die perfekte Braut in unserer ‹At First Sight›-Kollektion in Velour-Pink», findet das Unterwäsche-Label und preist mit Bildern der Sängerin ein Brautset bestehend aus Bustier, String, Strapsen und Schleier an.

Neckisch posiert Rihanna für ihr eigenes Unterwäsche-Label im Hochzeitsnacht-Look neben der Hochzeitstorte – die sie in weiteren Bildern mit einem Finger probiert, mit ihren High Heels zertritt und das Prachtstück mit der Zuckerguss-Aufschrift «Wildly Yours» dann auf dem Boden zerschmettert.

Verlobung per Musikvideo

Seit 2020 ist Rihanna mit Rapper A$AP Rocky liiert. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne: Im Mai 2022 kam RZA (2) zur Welt, im August 2023 folgte Riot (1).

2022 hielt A$AP Rocky via Musikvideo um die Hand von Rihanna an. In «D.M.B» lächelte er mit einem edelsteinbesetzten Zahnaufsatz mit den Worten «Marry me» in die Kamera. Rihanna antwortete im Video mit ihrem eigenen Zahnaufsatz, der «I Do», (ab Minute 3:00).

Wie weit das Paar tatsächlich mit den Hochzeitsvorbereitungen ist, ist nicht bekannt. Klar ist: Das Braut-Outfit für die Hochzeitsnacht zumindest steht.

Konkurrenz für Kim Kardashian

Rihanna ist nicht die einzige prominente Hochzeits-Dessous-Braut. Im März kam bereits die neue Hochzeits-Dessous-Kollektion von Kim Kardashians (44) Label «SKIMS» auf den Markt. Sie posierte aber nicht selber für die sexy Bilder, sie holte sich dafür prominente Models: Arnold Schwarzeneggers (77) Sohn Patrick (31) und seine Verlobte, das Model Abby Champion (28), liessen für den sexy Lingerie-Shoot im Hochzeitslook die Hüllen fallen.

