Patrick Schwarzenegger (31) machte gerade in der TV-Serie «White Lotus» Schlagzeilen, weil er für seine gewagte Rolle ganz die Hüllen fallen liess. Jetzt gibt der älteste Sohn von Terminator Arnold Schwarzenegger (77) Kim Kardashian (44) zuliebe noch eine Strip-Zugabe. Genauer gesagt posiert Patrick Schwarzenegger zusammen mit seiner Verlobten, dem Model Abby Champion (28), für die «SKIMS» Hochzeits-Kollektion der Reality Show-Queen.

Wobei die meisten Fotos der Bildstrecke eher nach Hochzeitsnacht aussehen. In einem Schnappschuss steht der 31-Jährige splitterfasernackt neben seiner Partnerin und verdeckt seine Männlichkeit mit einem Brautstrauss. Auf einem zweiten Nacktfoto wurde die in Unterwäsche gekleidete Abby strategisch so vor ihrem Verlobten platziert, dass es knapp jugendfrei bleibt.

Vorfreude auf bevorstehende Hochzeit entfacht

Des Weiteren füttert die 28-Jährige ihren Verlobten später, verführerisch in schwarzer Reizwäsche gekleidet, mit einem Stück Hochzeitstorte. Das Model sagte zum Fotoshooting mit Schwarzenegger Jr. in einer Pressemitteilung: «Ich glaube, dass Patrick sich jetzt noch mehr auf unseren grossen Tag freut. Ich kann es kaum erwarten, einige dieser tollen Outfits bei unserer Hochzeitsfeier und auf der Hochzeitsreise zu tragen.»

Schwarzenegger und Champion sind seit 2015 ein Paar. Der Schauspieler hatte im Dezember 2023 um Abbys Hand angehalten. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto, wie er und seine Freundin sich am Strand vor einem riesigen Blumenherz küssen. Darunter schrieb er «Für immer und ewig» und ergänzte zwei Verlobungsring-Emojis.