Romina Palm spricht auf Tiktok offen über die Herausforderungen des Mutterseins. Das Model gesteht, oft ihr Leben vor der Geburt ihrer Tochter Hazel zu vermissen – trotz ihrer Liebe zum Mama-Dasein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Romina Palm spricht auf Tiktok ehrlich über Herausforderungen als Mutter

Sie liebt Tochter Hazel, vermisst aber ihr früheres spontanes Leben

Im Juni 2026 erzählte sie von Tränen nach einem Treffen mit Freundinnen

Silja Anders Redaktorin People

Romina Palm redet auf Tiktok Klartext: Die 27-jährige Influencerin spricht offen über eine Seite des Mutterseins, die oft verschwiegen wird. «Ich bin vor 14 Monaten Mama geworden und ich muss ganz ehrlich sein: Ich vermisse oft das Leben, das ich hatte, bevor ich Mama wurde», gesteht sie in einem ihrer Videos. Dabei fragt sie sich selbstkritisch: «Ich habe auch echt keine Ahnung, ob ich mich damit jetzt unbeliebt mache.»

Palm betont aber, dass ihre Worte keinesfalls ein Zweifel an ihrer Liebe zu Tochter Hazel seien, die sie gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Fitness-Influencer Christian Wolf (31), hat. «Versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe Hazel über alles und ich liebe auch das Mama-Sein», erklärt sie. Dennoch vermisst sie das spontane Leben, das sie vor der Geburt mit ihrem Partner geführt hat. Reisen seien damals einfacher gewesen, und auch der Alltag sei «frei und spontan, ohne viel Verantwortung» gewesen, erinnert sie sich.

«Fühlt sich falsch an»

Die Veränderungen im Leben als Mutter zu thematisieren, fällt Palm nicht leicht. «Fühlt sich irgendwie falsch an, das jetzt so frei ausgesprochen zu haben», gesteht sie. Doch solche Gefühle kämen hin und wieder auf. Ihre Offenheit zu dem Thema ist nicht neu: Im Juni 2026 sprach sie in einem Podcast über die Herausforderungen nach der Geburt ihrer Tochter. Sie erzählte, wie sie weinte, als Freundinnen sie besuchten und danach noch in die Stadt gingen – ein Moment, in dem sie sich nach ihrem alten Leben sehnte.

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Mit ihren ehrlichen Worten rückt Palm eine oft tabuisierte Seite des Elternseins ins Licht: den Spagat zwischen der Liebe zu den eigenen Kindern und der Sehnsucht nach einem unbeschwerteren Leben. «Die Zeit als Mutter hat mir geholfen, mich selbst besser kennenzulernen», sagt sie. Doch sie macht auch deutlich, wie einschneidend sich das Leben mit Kind verändert.

Von ihrer Community bekommt Romina Palm grossen Zuspruch. Ihre Fans feiern ihre Ehrlichkeit und versichern ihr, dass sie mit diesen Gedanken nicht alleine ist. Aber sie versichern dem Model nicht nur, dass es besser werde, sondern sagen auch: «Sie wird grösser und selbständiger. Schneller als du denkst, dann wirst du diese Zeit vermissen.»