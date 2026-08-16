Am Sonntag wurde mit Andrea Kiewel wieder gefeiert, was das Zeug hält. Wie immer lud die Moderatorin so manchen Schlagerstar ein. Auch die Esteriore-Brothers gaben sich die Ehre. Was hielten die Zuschauer von ihrem Auftritt?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ZDF-«Fernsehgarten» feierte Bella Italia mit Musik, Essen und Italienischlektionen

Schweizer Esteriore Brothers sprangen nach Italo-Schlager-Medley in den Pool

Kritik auf Social Media: Nutzer bemängelten Playback und Auftrittsqualität

Silja Anders Redaktorin People

Im ZDF-«Fernsehgarten» lief heute alles unter dem Motto «Bella Italia». Moderatorin Andrea Kiewel lud nicht nur zum Carbonara-Essen ein, sie veranstaltete auch ein Tiramisu-«Wettkochen» und hielt eine kleine Italienischlektion ab.

Für musikalische Beiträge sorgten verschiedene Schlagersängerinnen und Schlagersänger mit italienischem Hintergrund, so beispielsweise Nino de Angelo, der inzwischen ein Stammgast im «Fernsehgarten» ist. Doch auch Besuch aus der Schweiz war da.

Esteriore Brothers zurück im «Fernsehgarten»

Die Esteriore Brothers, die nach Pieros (48) Ausstieg nun als Trio weitermachen und noch aus Mimmo, Gabriele und Amedeo bestehen, heizten dem Publikum bei heissen Temperaturen noch mehr ein und gaben ein Medley aus verschiedenen Italo-Schlagern zum Besten. Das Publikum vor Ort wirkte begeistert, nicht nur, als Mimmo plötzlich eine Polonaise anführte, sondern auch, als die drei bei ihrer Zugabe am Ende in den Pool sprangen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Esteriore Brothers im «Fernsehgarten» zu Gast sind. Schon 2024 durften sie in der ZDF-Sendung auftreten – damals noch mit Bruder Piero an ihrer Seite. Trotzdem hat Moderatorin Andrea Kiewel Mühe, den Namen des Brüdertrios auszusprechen.

Auf Social Media hält sich die Begeisterung in Grenzen

Auf Social Media kommt der Auftritt der Esteriore Brothers allerdings nur mässig an. «Wieso heissen die Fratelli denn Brothers?», fragt ein User auf X. Ein anderer findet, man hätte doch wenigstens Il Volo einladen sollen, wenn man schon ein männliches Italo-Trio haben wollte. Ein dritter bietet dem ZDF sogar an, mehr Gebühren zu zahlen, unter der Bedingung, dass die Esteriore Brothers nie wieder in den «Fernsehgarten» eingeladen werden. Nach ihrem Medley singen die drei Brüder noch kurz ein wenig weiter, worauf ein Nutzer auf X meint: «OMG, gut, dass sie vorher Playback gesungen haben!», da er von den Live-Gesangskünsten nicht überzeugt ist.

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Kurz vor Ende der Sendung dürfen die Esteriore Brothers dann noch einmal auf die Bühne zurückkehren, diesmal in neuen, farbenfroheren Outfits. Beim zweiten Auftritt findet ein User deutliche Worte darüber, was er von den Schweizern hält: «OK, noch mal die Fuckboys».