Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RTL setzt nach 32 Jahren die Serie «Unter uns» ab, letzte Folge März 2027

Fans reagieren fassungslos, viele kritisieren Einsparungen und drohen mit Abo-Kündigungen

Die Serie erreichte über 6 Millionen Zuschauer in ihrer Spitzenzeit

Silja Anders Redaktorin People

Seit 32 Jahren läuft «Unter uns» täglich auf RTL und hat eine treue Anhängerschaft. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Sender stellt die Kultserie ein, im März 2027 flimmert die letzte Folge über die Bildschirme.

«32 Jahre ‹Unter uns› sind eine aussergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Die Schillerallee hat Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet, grosse Geschichten erzählt und viele Gesichter hervorgebracht, die bis heute mit RTL verbunden sind», heisst es vom Sender auf rtl.de.

Fans sind enttäuscht und geschockt

Die Rechtfertigung lindert den Schmerz der Fans jedoch nicht. Auf Social Media zeigen sie sich nicht nur fassungslos, sondern auch entsprechend empört. «Müsst ihr sparen, oder was? Entschuldigung, nach 32 Jahren? Da fehlen mir echt die Worte», schreibt etwa ein schockierter Fan. Ein anderer springt auf die Sparschiene auf und sagt: «RTL muss wohl sparen, damit so ein Blödsinn mit Stefan Raab weiter finanziert werden kann. Sehr traurig.» Auch ein dritter User fragt sich, ob Raab wohl zu teuer sei.

Weitere Fans weisen den Sender darauf hin, dass er lieber Kultserien wie «Unter uns» im Programm behalten sollte, statt auf immer gleiche Formate zu setzen – und dass das unter Umständen Folgen für RTL haben könnte: «RTL schafft sich selbst ab. Hauptsache am Wochenende ‹Blaulichtreport› in Dauerschleife.»

Einige User sagen ganz klar, dass sie nun ihr RTL+-Abo kündigen werden, da die Serie der einzige Anreiz für sie gewesen sei, monatlich zu zahlen. «Statt die hundertste Realityshow zu produzieren, lasst doch ‹Unter uns› weiterlaufen. Bitte rettet die Schillerallee», schreibt ein Nutzer und spricht damit einem anderen aus der Seele, der dazu aufruft, eine Petition zu starten.