Seit sie 2009 durch ihren «Britain's Got Talent»-Auftritt zur Sensation wurde, hat sich Susan Boyle eine treue Fangemeinde bewahrt. Dieser versetzte sie einen Schock, als sie plötzlich all ihre Social-Media-Posts löschte. Eine ominöse Ankündigung sorgt für Aufregung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Susan Boyle kündigt auf Instagram eine «neue Ära» an

Sie löschte alle alten Posts und hinterliess nur einen Beitrag

2025 veränderte sie ihren Look; Fans erwarten neue Musik

Sophie Ofer Redaktorin People

Dass «Britain's Got Talent»-Star Susan Boyle (65) eine optische Verwandlung vollzogen hat, ist bekannt. In den sozialen Medien präsentiert die 65-jährige Sängerin stolz ihre neue Frisur und wird von ihren Followern für ihre mutigen Looks gefeiert.

Dann der plötzliche Schock für die Fans: Boyle löscht alle Instagram-Posts, radiert eine jahrelange Bild-Historie radikal aus. Bestehen bleibt ein einzelner neuer Beitrag, in dem Boyle verheissungsvoll eine «neue Ära» ankündigt.

Durch ihren ikonischen Auftritt in der britischen Fernsehshow «Britain's Got Talent» wurde Susan Boyle 2009 zum Star. Mit ihrer sensationellen Version des Klassikers «I Dreamed a Dream» aus dem bekannten Broadway-Musical «Les Misérables» wurde die schottische Sängerin über Nacht zum Star.

2025 begeisterte sie ihre treue Fangemeinde mit ihrer kompletten Lookverwandlung. Die kurzen schwarzen Locken, mit denen die Welt sie kennengelernt hatte, wichen einem blonden, glatten Bob mit geradem Pony. Insgesamt wurde ihr Stil glamouröser.

Zurückverfolgen kann man ihre Verwandlung auf Instagram nun nicht mehr, hat sich Boyle doch nun entschieden, alle vergangenen Posts einfach zu löschen. Stattdessen ist auf ihrem Account jetzt nur ein einzelner Post zu sehen: Mehrere Bilder zeigen sie entweder im voluminösen Fellmantel auf einer Strasse laufen oder im Aufnahmestudio.

Kündigt «neue Ära» an

Das letzte Bild erinnert an einen Paparazzi-Schnappschuss; hier sitzt sie mit grosser dunkler Sonnenbrille auf dem Rücksitz eines Autos. In den Kommentaren witzeln Fans, dass sie mit ihrem Auftreten an die ehemalige «Vogue»-Chefin Anna Wintour erinnert, und nennen sie «Susanna Wintour».

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Viel verrät die Boyle in ihrem Beitrag nicht, doch sie schreibt vielsagend: «Morgen beginnt eine neue Ära.» Ob auf diesen Post die Ankündigung neuer Musik folgen wird? Die Reaktionen in den Kommentaren zeigen jedenfalls deutlich, dass Boyle ihre Fans mit den Andeutungen in helle Aufregung versetzt hat.

Fans sind ausser sich

«Sie ist zurück!», freut sich ein Fan euphorisch. Liebevoll wird Boyle als «absolute Diva» und «Ikone» bezeichnet. «Ich bin so bereit für deine neue Musik!», schreibt ein User. Eine Userin findet warme Worte für die Sängerin: «Ich liebe diese unglaublich talentierte Frau – Susan, teile deine wunderschöne Stimme weiterhin mit der Welt.»

Letztes Jahr gab Boyle bekannt, dass sie zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder ins Aufnahmestudio zurückgekehrt war. Für die Fans jedenfalls ist es eindeutig: Neue Musik ist auf dem Weg.