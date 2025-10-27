Cindy aus Marzahn ist kaum wiederzuerkennen

Ilka Bessin alias «Cindy aus Marzahn» überrascht mit einem neuen Look. Beim «Kölner Treff» präsentiert die Komikerin erstmals ihre auffällige Kurzhaarfrisur mit Pony. Fans im Netz sind begeistert.

1/4 Ilka Bessin zeigt sich in einer TV-Show mit neuem Haarschnitt. Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts Ilka Bessin präsentiert neue Kurzhaarfrisur in WDR-Talkshow «Kölner Treff»

Fans feiern Bessins neuen Look im Netz mit positiven Kommentaren

Bessin erweckte 2000 die Kunstfigur «Cindy aus Marzahn» zum Leben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Ilka Bessin (53) begeistert mit ihrem Charakter «Cindy aus Marzahn» seit Jahren die Comedywelt. Ohne das Kostüm bleibt Bessin auf den Strassen unerkannt – jetzt erst recht. Die Deutsche war beim Coiffeur und präsentiert in der WDR-Talkshow «Kölner Treff» ihre neue Frisur. Sie trägt ihre Haare jetzt wesentlich kürzer und mit Pony.

Zu der auffälligen Kurzhaarfrisur trägt Bessin einen schwarzen Nadelstreifenanzug, kombiniert mit goldenen Ketten und grossen Ohrringen. Letztere muss sie während der Sendung ablegen, weil sie laut am Mikrofon klappern. Eine markante Brille rundet ihr TV-Outfit ab.

«Die Frisur ist der Hammer»

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Auf Instagram wird Bessin für ihren neuen Look abgefeiert. «Ilkas neue Frisur ist der Hammer», schreibt eine Userin unter den Beitrag von Moderatorin Susan Link. Eine andere meint: «Ilka Bessin, du siehst fantastisch aus.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Jahr 2000 hat Ilka Bessin die Kunstfigur «Cindy aus Marzahn» zum Leben erweckt. 2016 hat sie sich vorübergehend von der Rolle verabschiedet, ehe sie 2021 zurückkehrte und in die Schlagerwelt eintauchte. Seither trat sie unter anderem bei Florian Silbereisens «Schlagerboom» auf ARD auf. An der Seite von Malle-Sänger Mickie Krause sang sie «Una Paloma Blanca».

Ilka Bessin ist nicht die einzige prominente Persönlichkeit, die mit einem neuen Haarschnitt für Aufsehen sorgt. Auch Hollywoodstar Nicole Kidman (58), die deutsche Schauspielerin Collien Fernandes (44), die schottische Sängerin Susan Boyle (64) oder US-Schauspielerin Pamela Anderson (58) präsentierten zuletzt ihre neuen Frisuren.