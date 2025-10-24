In der dritten Staffel der Kultsendung «Britain's Got Talent» wurde Susan Boyle dank ihrer Stimme zur Sensation. Mit ihrem unperfekten Look gewann sie die Herzen der Fans. 16 Jahre später will sie wieder hoch hinaus – und überrascht mit einer extremen Typveränderung.

Darum gehts Susan Boyle überrascht bei den Pride of Britain Awards mit neuem Look

Verwandlung von natürlichem Erscheinungsbild zu elegantem Stil mit blondem Bob

64-jährige Sängerin kämpfte mit Asperger-Syndrom, Depressionen und einem Schlaganfall im Jahr 2022

Die schottische Sängerin Susan Boyle (64) nahm 2009 an der bekannten UK-Show «Britain’s Got Talent» teil und wurde über Nacht zum Star. Mit ihrer Version des Klassikers «I Dreamed a Dream» aus dem bekannten Broadway-Musical «Les Misérables» erlangte sie weltweite Berühmtheit und Anerkennung. Damals lernten sie alle mit ihren kurzen schwarzen Locken, markanten Augenbrauen und einem insgesamt sehr natürlichen Look kennen und lieben. Geliebt wurde sie vor allem auch, weil sie mit ihrem unkonventionellen Aussehen zu einem Symbol für Akzeptanz wurde und deutlich machte, dass man Menschen nicht nach ihrem Aussehen beurteilen soll.

Doch Ende Oktober 2025 die grosse Überraschung: Die Sängerin hat eine komplette Lookverwandlung hinter sich! Und begeistert Fans mit einem glamourösen, neuen Stil. Bei den Pride of Britain Awards in London zeigte sich Boyle mit geglätteten, blonden Haaren und einem stylischen Bob. Ausserdem trägt sie jetzt einen Pony, der ihr leicht über die Augen ragt. Auf dem roten Teppich präsentierte sie sich in einem schwarz-weiss gemusterten Kleid mit langen Ärmeln und einem weiten Rock. Dazu trug sie eine schwarze Stola über den Schultern.

Der neue Look kommt bei den Fans an

Die beliebte Sängerin teilte ein paar Schnappschüsse von ihrem besonderen Abend auf Instagram. «Du siehst wunderschön aus!» und «Deine Frisur ist einfach fabelhaft!», liest man in den Kommentaren. Die Typveränderung kommt gut an.

Boyle selbst schreibt unter ihren Post: «Was für ein wundervoller Abend bei den Pride of Britain Awards! Es war solch eine Ehre, so viele wirklich inspirierende Menschen zu feiern. Alle sahen absolut fantastisch aus. Und es war schön, ein paar bekannte Gesichter wiederzusehen», schwärmt sie von der Veranstaltung. «Es war ein Abend voller Stolz, Freude und Bewunderung für ein paar unglaubliche Helden.» Bei den Pride of Britain Awards werden im Vereinigten Königreich alljährlich sogenannte Helden des Alltags geehrt.

Im April postete Boyle nach zwei Jahren erstmals wieder auf Instagram und zwar an ihrem 64. Geburtstag. Die Schottin nutzte die Feier des Tages, um «ein paar neue Projekte» anzukündigen – wenig später folgte die erste neue Musik von ihr seit 2019.

Sängerin kämpft sich nach Schicksalsschlägen wieder nach oben

Die Verwandlung kam zugegebenermassen nicht komplett unerwartet. Wer Boyle auf Instagram folgt, konnte bereits in den letzten Monaten sehen, dass sich ihr Look nach und nach änderte und ihre Haare zunehmend blonder und glatter wurden. Dennoch: Mit ihrem Auftritt diese Woche konnte sie nochmals eine Schippe drauflegen.

Boyle hat in den letzten Jahrzehnten einiges durchgemacht. 2013 wurde bei ihr das Asperger-Syndrom diagnostiziert, eine Form von Autismus. Auch mit Depressionen habe sie zu kämpfen gehabt. Darüber und über andere persönliche Hürden sprach sie offen. 2022 erlitt die Schottin einen Schlaganfall, von dem sie sich glücklicherweise wieder erholen konnte. 2025 dann ihr Comeback: Boyle veröffentlicht erstmals wieder eigene Musik.