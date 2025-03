Schweizer LED-Künstler begeistern bei «Britain's Got Talent»

Die Schweizer LED-Künstler The Blackouts begeistern bei «Britain's Got Talent». Mit ihrer spektakulären Lichtshow sichern sie sich den direkten Einzug ins Halbfinale durch den seltenen Group Golden Buzzer der Jury.

Spektakuläre Show vereint modernste Lichttechnik, Tanz und visuelles Storytelling

Sie haben es geschafft! Die Schweizer LED-Künstler The Blackouts haben am Samstagabend in der britischen Kultcastingshow «Britain's Got Talent» den Einzug ins Halbfinale geschafft. Die Crew um Jonas Schneider (34), Elias Schneider (32) Raphael Broder (31) und Manuel Wildhaber (28) haben mit ihrer spektakulären Show, die modernste Lichttechnik, Tanz und visuelles Storytelling vereint, nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury um Simon Cowell (65) und Amanda Holden (54) begeistert – sie alle haben den Golden Buzzer gedrückt und damit der Schweizer Künstlergruppe den direkten Einzug ins Halbfinale gesichert.

«Das war ein unglaubliches Gefühl», sagt Elias Schneider, einer der Gründer des Show-Acts zu Blick. «Der riesige Applaus, die Standing Ovations der Zuschauer und der Jury beeindruckten uns und machen uns sehr glücklich.» Auch Juror und Musikproduzent Simon Cowell schwärmt in einem Instagram-Video, er habe eine solche Reaktion des Publikums bisher noch nicht erlebt. Dass ein Act den Group Golden Buzzer erhält, dass also alle Juroren den speziellen goldenen Knopf drücken, gab es bisher in der Geschichte der renommierten Talentshow erst einmal. «Wir waren überwältigt von diesem Moment», erklärt Schneider. «Selbst die britischen Medien haben über uns berichtet und uns bereits zum Gewinner erklärt. Wir sind sehr dankbar und geniessen den Moment der Wertschätzung sehr. Gleichzeitig haben wir auch Respekt vor dem langen Weg, der uns bis zum Finale noch bevorsteht. Wir nehmen einen Schritt nach dem anderen und geben unser Bestes.»

LED-Reise durch Grossbritannien

In ihrer spektakulären Siegershow, die ihnen den Einzug ins Halbfinale ermöglichte, haben die Schweizer LED-Künstler das Publikum auf eine Reise durch Grossbritannien, von den Strassen Londons bis zum britischen Badeort Blackpool, mitgenommen. Im Mittelpunkt standen ein selbst gebautes LED-London-Taxi, ein LED-Taxifahrer und ein majestätischer LED-Grenadier-Guard mit roter Jacke und Bärenfellhut.

Hinter der aufwendig inszenierten Lichtshow steht ein Team aus Tänzern, Trommlern und Technikern aus der ganzen Schweiz. Die Gründer von The Blackouts Jonas und Elias Schneider, Raphael Broder und Manuel Wildhaber wollen mit Licht Geschichten erzählen. Letztes Jahr hatten es die Künstler ins Finale von «Das Supertalent» in Deutschland geschafft.

Halbfinale im April oder Mai

In welchem Halbfinale von «Britain's Got Talent» The Blackouts dabei sein werden, ist noch offen. «Entweder Ende April oder im Mai», erklärt Elias Schneider. «So oder so sind wir bereits voll in den Vorbereitungen. Wir werden eine komplett neue Show präsentieren», so der LED-Künstler. «Wir präsentieren dem Publikum und der Jury etwas, was wir noch nie gezeigt haben, und arbeiten dabei mit Elementen, die wir noch nie verwendet haben.»