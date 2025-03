Die Schweizer LED-Künstler The Blackouts treten heute Abend bei «Britain's Got Talent» auf. Mit einer innovativen Show aus Lichttechnik, Tanz und visuellem Storytelling wollen sie Jury und Publikum begeistern.

Schweizer Gruppe will bei «Britain's Got Talent» überzeugen

1/6 Die Schweizer LED-Künstler The Blackouts treten heute Abend im britischen Sender ITV vor einem Millionenpublikum auf. Foto: zVg

Auf einen Blick Schweizer LED-Künstler The Blackouts treten bei «Britain's Got Talent» auf

Innovative Show vereint modernste Lichttechnik, Tanz und visuelles Storytelling

Auftritt wird heute um 20 Uhr auf ITV1 ausgestrahlt

Patricia Broder Redaktorin People

Ein spektakuläres visuelles Erlebnis aus der Schweiz erwartet heute Abend die Zuschauer von «Britain's Got Talent»! Die Schweizer LED-Künstler The Blackouts treten heute Abend um 20 Uhr Schweizer Zeit im britischen Sender ITV vor einem Millionenpublikum auf und präsentieren eine Show, die modernste Lichttechnik, Tanz und visuelles Storytelling vereint.

«Britain's Got Talent», kurz BGT, gilt als eine der prestigeträchtigsten Talentshows Europas und zieht jährlich Künstler aus aller Welt an. In der aktuellen Staffel sitzen unter anderem Simon Cowell (65), Amanda Holden (54) und Alesha Dixon (46) in der Jury. The Blackouts haben es sich zum Ziel gesetzt, die Jury und das Publikum mit ihrer innovativen Show zu begeistern und sich einen Platz in den Live-Shows zu sichern. «Die Welt ist oft ein dunkler Ort. Unsere Mission ist es, mit unserer Kunst ein wenig mehr Licht in diese Welt zu bringen», erklärt Elias Schneider (32), einer der Gründer des Showacts. Die Schweizer LED-Künstler nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch Grossbritannien, von den Strassen Londons bis zum britischen Badeort Blackpool. Im Mittelpunkt stehen ein selbstgebautes LED-London-Taxi, ein animierter LED-Taxifahrer und ein majestätischer LED-Grenadier Guard mit roter Jacke und Bärenfellhut.

Mit Licht Geschichten erzählen

Hinter der aufwendig inszenierten Licht-Show steht ein Team aus Tänzern, Trommlern und Technikern aus der ganzen Schweiz. Die Gründer von The Blackouts Jonas und Elias (32) Schneider, Raphael Broder (31) und Manuel Wildhaber (28) wollen mit Licht Geschichten erzählen. Letztes Jahr hatten es die Künstler ins Finale von «Das Supertalent» in Deutschland geschafft. Für den Auftritt in Grossbritannien holten sich die Schweizer mit dem Berliner Creative Director Rafael Antonio (39) internationale Unterstützung ins Boot. Antonio ist bekannt aus TV-Produktionen wie «The Voice of Germany», «Popstars» und dem Eurovision Song Contest.

Equipment per Lieferwagen nach Grossbritannien

Die Anreise ins britische Blackpool gestaltete sich für die Künstlertruppe aus der Schweiz als logistische Herausforderung. Das gesamte Equipment, darunter das aufwändig gebaute LED-Taxi, wurde per Lieferwagen von der Schweiz nach Grossbritannien transportiert. Die Tänzer mussten aufgrund eines Schneesturms kurzfristig ihre Reisepläne ändern und einen Last-Minute-Flug über London buchen.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase im Backstage-Bereich war es schliesslich so weit. The Blackouts betraten die Bühne und präsentierten ihre LED-Show made in Switzerland. Die Performance von The Blackouts wird heute Abend um 20:00 Uhr (CH-Zeit) auf ITV1 und im Free-Stream auf ITVX ausgestrahlt.