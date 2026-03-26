Brad Pitt zeigt sich in Amsterdam in erschreckendem Zustand

Ein wenig gerupft kommt Brad Pitt neuerdings daher. Doch das ist alles nur gutes Make-Up für seinen Film, den der Hollywood-Star gerade in Amsterdam dreht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brad Pitt am Film-Set in Amsterdam für Drama «The Riders» gesichtet

Passanten filmten zerzausten Star, Szenen auf Hausboot und abgesperrten Strassen

Kinostart vor 2027 unwahrscheinlich, Regie führt Oscar-Gewinner Edward Berger War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Die Haare zerzaust, Blut auf der Stirn, ein gezeichnetes Gesicht – so hat man Hollywood-Star Brad Pitt (62) noch nicht gesehen. Neue Aufnahmen zeigen den Star in einem Zustand, in dem er kaum wiederzuerkennen ist. Statt geschniegelt und gebürstet, wie sonst auf dem roten Teppich, wirkt Pitt zerrüttet, erschöpft.

Doch Entwarnung: Es handelt sich bei den Bildern um Aufnahmen von einem Film-Set. Für das Drama «The Riders» dreht Pitt gerade in Amsterdam. Scheinbar muss seine Rolle einiges mitmachen – optisch wirkt Pitt auf den Bildern stark mitgenommen.

Brad Pitt sorgt für Aufsehen in Amsterdam

Wer sich gerade in Amsterdam aufhält, dem könnte womöglich Brad Pitt über den Weg laufen. In der Innenstadt wurden Strassenabschnitte abgesperrt, um ein weiträumiges Set für den neuen Film «The Riders» zu errichten.

Gedreht wird unter anderem entlang der Amstel und an den bekannten Grachten. Es seien Banner und Müllsäcke verteilt worden, um die Gegend für den Streifen in Szene zu setzen, wie «Bild» berichtet. Mittendrin drehte ein zerfleddert aussehender Brad Pitt seine Szenen, unter anderem auf einem Hausboot.

Obwohl seine Maskenbildner ganze Arbeit geleistet haben, kamen die Passanten im Umfeld schnell auf den Trichter, dass einer der grössten Hollywood-Stars aller Zeiten unter ihnen weilte. Schaulustige nahmen Bilder und Videos vom Dreh auf, die sich schnell im Internet verteilten.

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Die Handlung des neuen Films soll dramatisch sein. Nicht überraschend, ist doch der oscarprämierte Regisseur Edward Berger (56) am Werk, der für die düstere Neuverfilmung des Klassikers «Im Westen nichts Neues» von 2022 verantwortlich war.

In «The Riders» spielt Pitt den Familienvater Fred Scully, der mit seiner Frau Jennifer von Australien nach Irland auswandern will, um dort in einem alten Farmhaus zu leben. Während Fred das zerfallende Haus auf Vordermann bringt, reist Jennifer nochmals nach Australien zurück, um finanzielle Angelegenheiten zu klären.

Als er sie bei ihrer Rückkehr vom Flughafen abholen will, kommt es zum Schock: Nur die gemeinsame Tochter ist da, von Jennifer fehlt jede Spur. Für Fred beginnt eine verzweifelte Suche nach seiner Frau, die ihn quer durch Europa führt. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass es 2026 nicht mehr passieren wird.

0:57 «***** Awesome»: Hier gibt Brad Pitt in einem richtigen F1-Boliden Gas