In wenigen Monaten läuft die neue «Harry Potter»-Serie an. In die Serie schafft es mit dem Poltergeist Peeves auch ein Charakter, der in den Filmen nicht aufgetaucht ist. Das ist der Schauspieler, der Peeves verkörpert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Peter Serafinowicz (53) spielt Peeves in neuer «Harry Potter»-Serie ab Weihnachten 2026

Peeves war ursprünglich für die Filme geplant, wurde aber herausgeschnitten

Start der Serie bei HBO Max, zweite Staffel ab Herbst in Produktion

Hogwarts-Poltergeist Peeves feiert seinen Einstand in der kommenden «Harry Potter»-Serie. Über den offiziellen «Harry Potter»-Instagram-Account wurde jetzt mitgeteilt, wer den Poltergeist verkörpert. Peter Serafinowicz (53) wird Peeves spielen.

Serafinowicz ist einer dieser Darsteller, deren Namen Film- und Serienfans nicht unbedingt kennen, deren Gesicht sie aber vermutlich schon einmal in einer Produktion gesehen haben. Der 53-Jährige spielt seit den 1990er-Jahren in Film und Fernsehen und hatte etwa Rollen in den Komödien «Shaun of the Dead» und «Run, Fatboy, Run», im Superheldenstreifen «Guardians of the Galaxy» sowie in den Serien «Parks and Recreation» und «Whitechapel». Daneben ist Serafinowicz als Synchronsprecher bekannt.

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Auf Instagram kommt die Besetzung gut an. Kommentare wie «Perfekt», «Das ist ja toll!! Ich kann es kaum erwarten, ihn als Peeves zu sehen» oder «Als ich das Buch las, habe ich mir ihn genau so vorgestellt, » sind zu lesen.

Film-Peeves fiel der Schere zum Opfer

Der Charakter Peeves hatte es zuvor nicht in die beliebte Film-Reihe geschafft, die wie die kommende Serie auf den Romanen der Autorin J. K. Rowling (60) beruht. Der britische Komiker Rik Mayall (1958-2014) sollte eigentlich als Peeves in den Filmen zu sehen sein. Es wurden auch Szenen gedreht, die allerdings dem Schnitt zum Opfer fielen.

Den offiziellen Titel der ersten Staffel und den Startzeitraum hat der Streamingdienst HBO Max im März enthüllt. Im deutschsprachigen Raum trägt die erste Staffel den Titel «Harry Potter und der Stein der Weisen», wie schon der erste Teil der beliebten Filmreihe. Anlaufen soll die Serie um Weihnachten 2026. Eine zweite Staffel, die ab Herbst gedreht werden soll, wurde bereits in Auftrag gegeben.

Das alte Filmtrio Daniel Radcliffe (36), Emma Watson (36) und Rupert Grint (37), das als Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley berühmt wurde, wird in der Serie nicht mitspielen. In den Hauptrollen sind wieder junge Darsteller zu sehen. Dominic McLaughlin spielt Harry, Arabella Stanton wird zu Hermine und Alastair Stout zu Ron. Rowling ist unter anderem neben Mark Mylod und Francesca Gardiner als leitende Produzentin beteiligt.