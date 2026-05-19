Kinderstar schmeisst bei «Harry Potter»-Serie hin

Erster Rückschlag für die «Harry Potter»-Serie von HBO: Mit Gracie Cochrane steigt eine Kinderdarstellerin nach der ersten Staffel aus. Ihre Figur spielt in der zweiten Runde eine wichtige Rolle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gracie Cochrane verlässt HBOs «Harry Potter»-Serie nach Staffel eins

Familie nennt keine Details zu «unvorhergesehenen Umständen» ihres Rücktritts

Staffel zwei-Dreh startet Herbst 2026, Ginny-Casting dringend nötig

Die «Harry Potter»-Serie muss sich nach einer neuen Ginny Weasley umschauen. Gracie Cochrane, die in dem HBO-Projekt die kleine Schwester von Harrys bestem Freund Ron spielt, hört nach der ersten Season auf. «Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, nach der ersten Staffel von ihrer Rolle als Ginny Weasley in der HBO-Serie ‹Harry Potter› zurückzutreten», teilte ihre Familie laut Medienberichten in einer Stellungnahme mit.

Details zu den «unvorhergesehenen Umständen» nannte die Familie der 2014 geborenen Jungdarstellerin nicht. Sie betonte aber, dass die Zeit am Set für das Mädchen «wirklich wunderbar» war. Gracie Cochrane sei den Verantwortlichen dankbar für diese Erfahrung. «Gracie freut sich sehr auf die Möglichkeiten, die die Zukunft für sie bereithält», schliesst das Statement.

«Dankbar für ihre Arbeit in der ersten Staffel»: So reagiert HBO

Ein Sprecher des Senders reagierte verständnisvoll auf die Nachricht. «Wir unterstützen die Entscheidung von Gracie Cochrane und ihrer Familie, in der nächsten Staffel der HBO-Serie ‹Harry Potter› nicht mehr mitzuwirken, und sind dankbar für ihre Arbeit in der ersten Staffel der Serie», lässt er verlautbaren. Und: «Wir wünschen Gracie und ihrer Familie alles Gute.»

In Staffel eins, die auf dem ersten Roman der siebenbändigen Reihe von J.K. Rowling (60) basiert, spielt Ginny Weasley noch keine grosse Rolle. Dies ändert sich jedoch schon in der zweiten Season. Darin öffnet Ginny versehentlich die berüchtigte «Kammer des Schreckens», die dem zweiten Band ihren Namen gibt. In den späteren Romanen vergrössert sich die Bedeutung von Ginny noch. Sie wird die erste Freundin von Harry Potter...

Die erste Staffel von «Harry Potter» ist bereits im Kasten, sie soll um Weihnachten 2026 bei HBO Max starten. Der Dreh zur zweiten Runde soll im Herbst dieses Jahres beginnen. Allzu viel Zeit zum Casting einer neuen Ginny bleibt also nicht mehr.