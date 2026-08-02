Nach Jahrzehnten im Rampenlicht steht der Kultmoderator heute lieber auf dem Golfplatz, fern abseits des Medienrummels.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Werner Schulze-Erdel moderierte «Familien-Duell» von 1992 bis 2003 in Deutschland

Er schummelte jahrelang über sein Alter, war 2018 bereits 70 Jahre alt

2700 Sendungen machten ihn zur TV-Ikone, heute lebt er in München

Chiara Schmed, GlücksPost

Erinnern Sie sich an die Worte «Wir haben 100 Leute gefragt...»? Diesen Standardsatz sagte Werner Schulze-Erdel (78) jeweils, bevor er in der Kultsendung «Familien-Duell» die nächste Frage stellte.

In den 1990er-Jahren moderierte der gebürtige Münsteraner fast täglich die legendäre RTL-Spielshow. Mit insgesamt 2700 Sendungen sorgte der Sympathieträger für beste Unterhaltung und wurde zur TV-Ikone einer ganzen Generation.

Schulze-Erdel schloss 1975 eine Schauspielausbildung ab. Als braver Musterschüler galt er allerdings nicht – einst landete er gar im Knast. Der Student war mit zwei anderen Männern abends aus, da kamen sie auf folgende Idee: «Einmal ans Burgtheater pieseln – das muss doch geil sein.» Nach wenigen Stunden in Haft wurden die drei Lausbuben wieder auf freien Fuss gesetzt.

Durchbruch mit dem «Familien-Duell»

Nach Theaterauftritten und Nebenrollen in zahlreichen Filmen nahm 1984 seine Moderationskarriere Fahrt auf. Zunächst führte Schulze-Erdel durch Sendungen wie «Ein Tag wie kein anderer» auf RTL Plus oder die Spielshow «Ruck Zuck» auf Tele 5. Den endgültigen Durchbruch schaffte er mit «Familien-Duell», das er von 1992 bis 2003 moderierte und zu einer der erfolgreichsten Spielshows des deutschen Fernsehens machte.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Nach dem Ende der Sendung zog sich Werner Schulze-Erdel bewusst aus dem Rampenlicht zurück. Er «tauche nicht mehr so gerne in der Öffentlichkeit auf», sagte er 2014 in einem Interview mit der deutschen «Bild»-Zeitung. Krampfhaft nach neuen Fernsehauftritten zu suchen, kam für ihn nie in Frage.

Begeisterter Golfer

Ein klassischer Pensionär ist er dennoch nicht. Der Moderator schreibt regelmässig für die deutsche Golfsport-Presse und gibt seine jahrzehntelange Erfahrung als Coach an Nachwuchsmoderatoren weiter. Zudem engagiert er sich als Wohltäter. Als begeisterter Golfer organisiert Schulze-Erdel oft Charity-Turniere.

2018 gab er ein kleines TV-Comeback und moderierte eine Ausgabe der ZDF-Sendung «Prism is a Dancer». Übrigens lüftete er an seinem Geburtstag am 2. Mai 2018 ein Geheimnis, das selbst seine engsten Freunde nicht kannten: Er war in Wahrheit bereits 70 Jahre alt und nicht erst 66, wie er jahrelang behauptet hatte. Weil er eigentlich zu alt für die Schauspielschule gewesen war, hatte er bei seinem Alter geschummelt und die Notlüge über Jahrzehnte aufrechterhalten.

Heute lebt Werner Schulze-Erdel mit seiner Frau Sybille in München und taucht immer mal wieder als Gast bei Veranstaltungen auf. Ganz verschwunden ist die Fernsehlegende also noch nicht.