Energy-Moderatorin Fiona Christ hat sich etwas vorgenommen: Bis Freitag will sie mit dem Gummiböötli von Bern bis nach Olten fahren. Hörerinnen und Hörer helfen ihr auf der Reise.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Moderatorin Fiona Christ paddelt seit Montag 110 km von Bern nach Olten

Strömungslosigkeit und durchnässte Schlafsäcke machen die Challenge zur Tortur

Hörer helfen mit Snacks, Martin zog das Boot über den Bielersee

Fynn Müller People-Redaktor

Was als flapsige Wette bei einem Bier begann, wurde schnell zur echten Ausdauerprüfung. Energy-Bern-Moderatorin Fiona Christ (25) sitzt seit Montag im Gummiböötli. Bis Freitag will sie die über 110 Kilometer von Bern nach Olten schaffen. Gelingt ihr die Tour, gibt es einen freien Tag.

Die Idee kam von ihrem Moderationskollegen Michel Schelker (33). «Am Anfang war es eine Schnapsidee von Schelker. Wenn ich es bis Freitag schaffe, darf ich frei machen. Den Deal habe ich angenommen», erzählt Christ gegenüber Blick.

Die vermeintlich lockere Sommer-Challenge entpuppt sich rasch als Knochenjob. «Die Aare steht still. Es ist mehr ein See als ein Fluss», klagt die Moderatorin. Statt sich von der Strömung treiben zu lassen, müssen sie und Energy-Redaktor Sämi, der sie begleitet, fast ununterbrochen paddeln. «Am Montag war der Tag, an dem ich gemerkt habe: So cool ist die Challenge gar nicht. Wir waren sieben Stunden am Paddeln.»

Schlafsäcke durchnässt

Auch die erste Nacht verlief alles andere als idyllisch. «Die Schlafsäcke waren komplett durchnässt. Wir haben die erste Nacht ohne Mätteli und ohne Schlafsack verbracht.» Aufgeben ist keine Option. Auch wenn sie ihrem Zeitplan bereits hinterherhinken. Eigentlich wollten sie am Mittwoch Solothurn erreichen. «Das wird schwierig.»

Für Schelker wächst derweil das schlechte Gewissen. «Über 110 Kilometer Strecke, ganz viele Wasserkraftwerke und die Aare hat praktisch keine Strömung. Das schlechte Gewissen plagt mich immer.» Ein klein wenig Schadenfreude könne er sich aber auch nicht verkneifen.

Energy-Hörer helfen fleissig mit

Zum Glück kann sich Fiona Christ auf ihre Community verlassen. Immer wieder melden sich Hörerinnen und Hörer, die Unterstützung anbieten – von Snacks bis zu Schlafplätzen. Besonders hilfreich war Martin: Er schleppte das Gummiboot am Dienstagabend mit seinem Motorboot über den Bielersee.

Am Mittwoch bekam Christ zudem Besuch vom Schweizer Musiker Soleroy (23), der sie für einen Teil der Strecke begleitete. Bis Olten bleiben noch viele Kilometer. Ob Fiona Christ die Challenge schafft, wird am Freitag in der Energy-Morgensendung aufgelöst.