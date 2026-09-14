Wenige Wochen nach dem plötzlichen Tod von Hollywood-Star Hayden Panettiere (†36) sorgt ihr On-Off-Partner Brian Hickerson erneut für Schlagzeilen. Nach einer Auseinandersetzung in einer Bar legte die Polizei dem Amerikaner und seinem Bruder Zach Handschellen an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere im August tot in Greenville aufgefunden, Ermittlungen laufen

Partner Brian Hickerson nach Bar-Schlägerei mit Bruder von Polizei festgenommen

Hickerson seit 2019 mehrmals wegen häuslicher Gewalt verurteilt, Haftstrafe verbüsst

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Tragödie um Hayden Panettiere erschütterte die Promi-Welt tief – die Schauspielerin wurde Mitte August tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Nun gerät ihr Partner Brian Hickerson (37) erneut in den Fokus der Behörden. Wie US-Medien – unter anderem «TMZ» – berichten, kam es in einer Bar in South Carolina zu einer lautstarken Auseinandersetzung.

Zusammen mit seinem Bruder Zach (38) sei Hickerson am Wochenende in ein Handgemenge geraten. Die herbeigerufene Polizei griff durch: Beide Brüder wurden noch vor Ort in Handschellen abgeführt. Zeugen und Videoaufnahmen zeigen den Eklat, bei dem Hickerson gegenüber den Einsatzkräften lautstark behauptet haben soll, die Behörden hätten zuvor Details über den Tod seiner Freundin an die Presse durchgestochen. Er wurde später wieder freigelassen.

Eine toxische Beziehung

Die US-Schauspielerin Panettiere («Heroes», «Nashville»), die zuvor mit dem Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko (50) liiert war und mit ihm eine gemeinsame Tochter hat, lernte Brian Hickerson im Sommer 2018 kennen.

Schon bald geriet die Beziehung jedoch aufgrund von Gewaltvorwürfen in die Schlagzeilen. Hickerson wurde im Mai 2019 und erneut in den Folgejahren wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Mehrfach stand er vor Gericht, verbüsste eine Haftstrafe und erhielt Bewährungsauflagen. Trotz der Vorfälle und einer temporären Trennung fanden die beiden immer wieder zueinander. Panettiere sprach später öffentlich in ihren Memoiren («This Is Me: A Reckoning») über ihre Suchtprobleme und die körperliche Gewalt, die sie erlitten hatte.

Im August folgte dann das Drama: Panettiere wurde in einer Wohnung in Greenville (South Carolina) reglos aufgefunden. Polizei und Rettungskräfte führten vor Ort Wiederbelebungsversuche durch, konnten jedoch nur noch ihren Tod feststellen.

Wählte Hickerson den Notruf?

Brian Hickerson und sein Bruder Zach waren zu diesem Zeitpunkt vor Ort und wählten offenbar den Notruf. Obgleich die Polizei primär keine direkten Anzeichen für ein Fremdeinwirken feststellte, laufen Ermittlungen zu den genauen Todesumständen – unter Einbindung der US-Drogenfahndung DEA. Der Vorfall in der Bar zeigt nun eindrücklich, dass die Gemüter im Umfeld der verstorbenen Schauspielerin keineswegs zur Ruhe gekommen sind.