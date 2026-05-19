Entfremdeter Sohn von Reinhold Messner wehrt sich

Extrembergsteiger Reinhold Messner warf seinen Kindern öffentlich vor, ihn nach der Vermögensübergabe ausgegrenzt zu haben. Nun reagiert Sohn Simon Messner. Er zeichnet ein völlig anderes Bild des Familienzerwürfnisses.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reinhold Messner (81) erhebt schwere Vorwürfe gegen seine vier Kinder

2019 übertrug er Vermögen von 30 bis 40 Mio. Euro

Sohn Simon widerspricht: «Er hat sich uns entzogen, nicht umgekehrt»

Reinhold Messner (81), weltbekannter Extrembergsteiger und Abenteurer, erhebt schwere Vorwürfe gegen seine eigenen Kinder. Der Südtiroler fühlt sich von ihnen im Stich gelassen, seit er ihnen im Jahr 2019 sein Vermögen übertragen hat. «Sobald sie alles hatten, kam sofort der Versuch, mich auszugrenzen und Diane auszugrenzen», erklärte Messner im Interview mit dem österreichischen Radiosender Ö3 in der Sendung «Frühstück bei mir». Zu dem übertragenen Vermögen gehören unter anderem Immobilien in Südtirol, Bergbauernhöfe sowie das Schloss Juval, das auch das Messner Mountain Museum beherbergt.

Heute dürfe er das Museum, das er selbst aufgebaut hat, nicht mehr betreten. Seine Tochter Magdalena (38), die eine Schlüsselrolle in der Verwaltung übernommen habe, habe ihn ausgeschlossen. Mit der Entscheidung, sein Lebenswerk zu übergeben, habe Messner den Familienzusammenhalt stärken wollen. Doch das Gegenteil sei eingetreten. «Die Frage, wer mehr bekommen hat, stand im Vordergrund», sagte Messner. Für ihn ein schwerer Schlag: «Es schmerzt mich, dass sie mein Lebenswerk nehmen und sagen: ‹Der Alte ist eh zu nichts mehr fähig.› Dabei wäre nichts möglich gewesen ohne meine Arbeit und mein Know-how.»

Sohn Simon widerspricht öffentlich

Nun meldet sich erstmals auch Sohn Simon Messner (36) zu Wort und weist die schweren Vorwürfe seines Vaters entschieden zurück. Gegenüber «Bild» sagt er: «Es tut unendlich weh, weil es einfach nicht wahr ist.» Und weiter: «Es stimmt nicht, dass wir ihn entsorgt haben. Er hat sich uns entzogen. Ich vermisse meinen Vater jeden Tag.»

Der Alpinist und Molekularbiologe habe von seinem Vater zwei Bauernhöfe in Südtirol erhalten. Darum gebeten habe er jedoch nie. Vielmehr versuche er nun, die Anwesen zu erhalten – keine leichte Aufgabe, wie er betont. Die öffentlichen Aussagen des Vaters seien für ihn und seine Geschwister nur schwer nachvollziehbar. «Ich will keinen Streit und wünsche mir schon lange eine Versöhnung mit dem Vater», sagt Simon Messner. Alle Versuche, ihn per Brief oder Telefon zu erreichen, seien jedoch gescheitert. «Es kam keine Reaktion. Meine Geschwister und ich wissen nicht, warum. Es ist unerträglich und unbegreiflich.»

«Ganz verloren haben wir unseren Vater»

Rückblick: 2019 entschloss sich Reinhold Messner, sein geschätztes Vermögen von 30 bis 40 Millionen Euro bereits zu Lebzeiten aufzuteilen. Begünstigt wurden seine vier Kinder Layla (45), Magdalena, Simon und Anna-Juditha (25). Damit wollte der Extrembergsteiger verhindern, dass es nach seinem Tod zu Erbstreitigkeiten kommt.

Doch stattdessen zerbrach offenbar die Familie. Laut Simon Messner begann der Bruch während der Trennung seiner Eltern. Reinhold Messner lernte damals die Luxemburgerin Diane Schumacher (46) kennen, die er 2021 heiratete. «Ganz verloren haben wir unseren Vater, als er seine jetzige Ehefrau kennenlernte», sagt Simon Messner. «Wir erreichen ihn nicht mehr. Aber davon sind nicht nur wir Kinder betroffen, sondern ein Grossteil seines alten Lebens: seine Geschwister, engste Vertraute, Freunde, frühere Mitarbeiter. Wir sind alle eng, nur Reinhold fehlt.»

Trotz allem hoffen Simon Messner und seine Geschwister offenbar weiterhin auf eine Versöhnung. «Wir hätten Reinhold gerne zurück. Er fehlt uns», sagt der Sohn. Auf eine Anfrage der «Bild» zu den Aussagen seines Sohnes reagierte Reinhold Messner bislang nicht.

Ohne Sauerstoff auf den Mount Everest

Messners vier Kinder stammen aus unterschiedlichen Beziehungen. Layla ist das gemeinsame Kind mit Nena Holguin, während Magdalena, Simon und Anna-Juditha aus seiner zweiten Ehe mit Sabine Stehle hervorgingen. Mit seiner aktuellen Ehefrau Diane Messner ist der Alpinist seit 2021 verheiratet. Seine erste Ehe mit Uschi Demeter, die von 1972 bis 1977 dauerte, blieb kinderlos.

Reinhold Messner hatte sich weltweit einen Namen gemacht, indem er als erster Mensch den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff bestieg. Doch nun scheint der Mann, der die höchsten Gipfel der Welt erklommen hat, privat vor einem Scherbenhaufen zu stehen.