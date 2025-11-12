Helene Fischer kehrt nach zwei Jahren Pause auf die Bühne zurück. Die Schlagersängerin plant eine «360° Stadiontour», darunter ein Konzert im Juli 2026 im Letzigrund in Zürich. Bei einer Pressekonferenz in München gab sie erste Details bekannt.

1/11 Um Helene Fischer war es – ausgenommen von der Kindermusik – nun länger still. Nun gab der deutsche Popstar eine Pressekonferenz in München. Foto: Getty Images

Darum gehts Helene Fischer kehrt 2026 für ein Konzert nach Zürich zurück

Die Sängerin plant eine spektakuläre 360° Stadiontour mit neuen Elementen

15 Stadionkonzerte für 750'000 Fans sind im Sommer 2026 geplant

Michel Imhof Teamlead People

Über zwei Jahre ist es her, seit Helene Fischer (41) ein Konzert in der Schweiz gegeben hat. Im nächsten Juli ist es im Zürcher Stadion Letzigrund wieder so weit. Und dafür lässt sich der deutsche Musikstar nicht lumpen. Bei einer Pressekonferenz im Münchner Nobelhotel Rosewood gab die «Atemlos»-Sängerin erste Details zu ihrer «360° Stadiontour» bekannt und meldet sich damit aus der Babypause zurück. Blick war vor Ort.

«Ich bin sehr dankbar für mein momentanes Leben», sagt Helene Fischer vor den rund 50 Presseleuten. Die letzten zwei Jahre hat sie sich zurückgezogen, sich ihrer Familie gewidmet. «Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen», schrieb sie Ende August an ihre Fans gerichtet. «Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.»

Organisation werde anspruchsvoll

Obwohl sie nicht viel über ihr Privatleben spricht, gab Fischer an der Pressekonferenz in München auch einen Einblick in ihren Alltag mit den beiden Kindern und Ehemann Thomas Seitel (40). «Wie jede Mutter muss ich jetzt mehr organisieren. Ich bin auch jemand, der sich bewusst mehr Zeit lässt, um alles einheitlich und stimmig zu machen», sagt sie. Natürlich bringe die aktuelle Situation auch «gewisse Herausforderungen» mit sich. «Aber ich bin ja nicht die erste Frau, die als Mutter auf eine Tournee geht.»

15 Stadionkonzerte sind nächsten Sommer geplant, 750’000 Menschen haben die Chance, die Schlagerkönigin zu erleben. Und mit ihr auf ihre 20-jährige Karriere zurückzublicken. «Die nächste Tour wird meine Verneigung vor meinen Fans, die mir seit 20 Jahren treu sind», sagt Fischer. «Und es wird für mich eine riesige Herausforderung mit dieser Bühne».

Kinderlieder bleiben aussen vor

Helene Fischer steht bei ihren kommenden Konzerten inmitten der Menge im Stadion. Eine neue Situation für die Musikerin. «Das bedeutet für mich wahrscheinlich auch viel mehr Arbeit als sonst», meint sie. Im Frühjahr starten die Proben mit den Choreografien, «da werde ich mich auch in ein intensives Sportprogramm stürzen». Die Bühne brilliere durch viele Raffinessen: Mittels beweglichen Elementen kann sie von der Bildschirmoberseite näher zum Publikum auf einem Steg schweben.

0:25 Sie kommt nach Zürich: Helene Fischers Tour-Trailer für das Jahr 2026

Die Kinderlieder der drei Alben, die Fischer aktuell herausgibt und die nicht an den Charterfolg ihrer Pop- und Schlagermusik anknüpfen können, werden bei der Tournee ausgeklammert. «Das sehe ich als Herzensprojekt. Und das soll es auch bleiben», sagt sie. «Mein Fan dürstet danach, endlich wieder die Helene zu erleben, wie man sie gewohnt ist.»

Kein neues Album vor der Tournee

Seit 2021 hat Fischer kein neues Studioalbum herausgebracht. Und auch wenn auf der neuen Tournee vor allem auf die 20-jährige Karriere zurückgeblickt wird, dürfe man auch auf neue Musik hoffen. Wenn auch nicht im grossen Ausmass, sagt Fischer: «Es ist kein neues Album bis zur Tournee geplant. Aber es wird definitiv eins geben», stellt die Musikerin auf Nachfrage von Blick klar. Sie wolle nicht zu viel versprechen, es bestehe aber die Chance auf einzelne Songs. «Ich will jetzt keine Zahl nennen», sagt sie. «Die Dinge laufen im Hintergrund. Und wir sind drauf und dran, die Fans zu überraschen.»

