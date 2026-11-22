Eric Stehfest ist im Baby-Glück. Der «GZSZ»-Star erwartet mit seiner Partnerin Sarah Nachwuchs. Doch die zwei kleinen Füsschen sind nicht die einzigen, die neu durch das Leben von Stehfest trappeln.

Darum gehts Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah Scheil erwarten ein Kind, wie er auf Instagram mitteilt

Noch vor der Geburt des Kindes ist bei Stehfest und Scheil ein Dalmatiner-Welpe eingezogen

Stehfest sagt, dass er im Vorjahr nicht weiterwusste und nur seine Kinder ihn am Leben hielten

Silja Anders Redaktorin People

Eric Stehfest (37) schwebt auf Wolke sieben. Mit seiner Partnerin Sarah Scheil, mit der er offiziell seit 2026 liiert ist, scheint der «GZSZ»-Star nicht nur sein Liebesglück wiedergefunden zu haben. Jetzt erfüllt sie ihm auch einen Traum, den er schon lange hatte: noch einmal Vater werden.

Stehfest gibt in einem Video auf Instagram bekannt, dass er und seine Sarah Nachwuchs erwarten. Das Video zeigt zunächst den Reality-Star, der im Auto fährt und darüber spricht, letztes Jahr nicht mehr weitergewusst zu haben. Sein Leben schien ohne Richtung, nur seine Kinder hielten ihn noch am Leben. Der Clip wechselt in eine Traumsequenz, in der Eric Stehfest seine Partnerin trifft, ihr Babybauch deutlich zu erkennen. Das Paar führt zudem zwei Hunde an der Leine, einer davon ein Dalmatiner-Welpe.

Ein zweibeiniges und ein vierbeiniges Baby

Mit einem Mal wird Eric Stehfest wachgerüttelt und es scheint, als ob alles nur ein Traum war. Doch als er sich umdreht und die Decke wegzieht, liegt da Sarah neben ihm. Vorsichtig zieht Stehfest das Pyjama-Oberteil seiner Freundin etwas nach oben und enthüllt ein Ultraschallbild. Damit ist klar: Ja, der Schauspieler wird tatsächlich noch einmal Vater, es war kein Traum. Damit aber nicht genug, denn vor dem menschlichen Baby zog noch ein junger Vierbeiner bei Stehfest und Scheil ein. Richtig, ein kleiner Dalmatiner!

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Manchmal führt uns das Leben durch Wege, die wir uns nie ausgesucht hätten, lässt uns zweifeln, kämpfen und hoffen – bis es uns daran erinnert, dass nach all den schweren Momenten auch wieder etwas Wunderschönes auf uns warten kann», schreibt Eric Stehfest zu dem Instagram-Beitrag. Nun dürften er und Sarah Scheil «unser grösstes Glück gleich zweimal willkommen heissen», schreibt er weiter. «Zwei kleine Herzen, zwei kleine Wunder, die unsere Geschichte um das schönste Kapitel erweitern. Vielleicht beginnt genau jetzt das Leben, von dem wir so lange geträumt haben.» Für Stehfest ist es das dritte Kind. Seine anderen beiden Kinder stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Edith Stehfest (31). Auch Sarah Scheil hat aus einer früheren Beziehung bereits zwei Kinder.