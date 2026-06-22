Allan Finnegan, bekannt aus der Castingshow «Britain's Got Talent», ist am 19. Juni nach einem vierjährigen Kampf gegen den Krebs gestorben. Der baptistische Pfarrer hinterlässt seine Frau und zwei Töchter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der britische Comedian Allan Finnegan starb am 19. Juni 2026

Er kämpfte vier Jahre gegen einen seltenen Augenkrebs, der sich ausbreitete

Jährlich erkranken in Grossbritannien nur 750 Menschen an einem okulären Melanom

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Wie der «Daily Mirror» berichtet, befand sich Finnegan in den letzten Momenten seines Lebens im Kreise seiner Ehefrau und Töchter. In einer rührenden Erklärung auf Instagram beschreibt seine Familie den Baptistenpfarrer als einen «unglaublichen, fürsorglichen und lustigen» Menschen. Sie teilten ein Foto von Finnegan im Familiengarten und schrieben dazu: «Wir haben die kostbarsten Erinnerungen als Familie und werden ihn so sehr lieben und vermissen.» Während seines Abschieds spielte die Familie seine Lieblingsmusik, darunter den Klassiker «Wish You Were Here» von Pink Floyd.

Finnegan war 2022 mit okulärem Melanom diagnostiziert worden, einer seltenen Form von Augenkrebs, die laut Ocular Melanoma UK jährlich nur 750 Menschen in Grossbritannien betrifft. Erste Symptome wie Lichtblitze in seinem Sehfeld führten zur Entdeckung von Tumoren in beiden Augen. Nach der Entfernung der Tumoren breitete sich der Krebs jedoch auf seine Leber aus. 2024 gaben ihm die Ärzte noch zwölf Monate zu leben – dennoch überlebte er bis 2026.

Die Familie drückte ihre Dankbarkeit gegenüber den Fans aus, die während dieser schweren Zeit ihre Unterstützung zeigten: «Wir möchten uns bei jedem Einzelnen von euch für eure Unterstützung, Liebe und unglaubliche Grosszügigkeit während Allans Kampf bedanken. Wir sind euch ewig dankbar, da dies Allan kostbare zusätzliche Zeit mit seiner Familie und seinem neuen Enkelkind schenkte.»

Talent brachte ihn bis ins Halbfinale

Finnegan wurde 2020 durch seinen Auftritt in der Show «Britain's Got Talent» bekannt. In seiner schwarzen Priesterkleidung brachte er das Publikum und die Jury, darunter Simon Cowell (66) und Amanda Holden (55), mit humorvollen Anekdoten aus seinem Alltag als Pfarrer zum Lachen. Sein Talent brachte ihn bis ins Halbfinale.

Während seiner Krankheit veröffentlichte er das Buch «I Didn't Ask For Any Of This: Church, Comedy and Cancer», in dem er seine Karriere und seinen Umgang mit der Diagnose schilderte. Darin schrieb er: «In erster Linie bin ich Ehemann, Vater, Grossvater und Liverpool-Fan. Nicht nur der Fussballverein, sondern auch die Stadt – ein grossartiger, freundlicher Ort zum Leben.»

Finnegan beschrieb das Buch als sein Vermächtnis und erklärte: «Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich Autor nennen kann, da dies höchstwahrscheinlich meine einzige Veröffentlichung sein wird.»