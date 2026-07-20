Brad Pitt oder Matt Damon? Beim WM-Final in New Jersey sorgten Hollywoodstars für Verwirrung. SRF-Kommentator Sascha Ruefer und sein US-Kollege erkannten Matt Damon fälschlicherweise als Brad Pitt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft WM-Final in New Jersey: Spanien gegen Argentinien, Promidichte im Stadion

SRF-Kommentator Ruefer verwechselt Matt Damon mit Brad Pitt während Übertragung

Tausende Fans, 12-seitige Promiliste, Brad Pitt mit Freundin im Argentinien-Trikot

Saskia Schär Redaktorin People

Das grosse WM-Final zwischen Spanien und Argentinien hat nicht nur Millionen Fussballfans vor den Fernseher gelockt, sondern auch Zehntausende ins Stadion in New Jersey. Darunter waren auch zahlreiche Stars aus Sport, Film und Gesang. «Das Dokument mit all den bekannten Schauspielern, Akteuren und Promis, die hier mit dabei sind, umfasst zwölf Seiten», meint SRF-Kommentator Sascha Ruefer (53) während des Spiels zur Promidichte.

Bei der schieren Anzahl hochkarätiger Namen kam es dann auch zu einem kleinen Fauxpas: Als ein Schauspieler mit Fliegerbrille, navyfarbenem Polohemd und grau-bräunlichen, vorne leicht aufgestellten Haaren eingeblendet wird, sagt Ruefer: «Brad Pitt, wie viele andere auf der Tribüne.» Infolge des zwölfseitigen Dokuments könne er zwar unmöglich alle Stars erwähnen, aber «bei Brad Pitt machen wir die Ausnahme», so Ruefer.

Blöd nur, dass es sich bei dem Schauspieler nicht um Brad Pitt (62), sondern um dessen Kumpel Matt Damon (55) handelt. Fairerweise: Damon sieht mit der Brille und dem Polohemd dem «Fight Club»-Darsteller tatsächlich sehr ähnlich. Kurz darauf korrigiert Ruefer seine Aussage. «Matt Damon war das vorhin, das war nicht Brad Pitt. Es hat so viele Bekannte, man ist gehalten, links und rechts zu schauen.»

Sascha Ruefer steht mit seiner Verwechslung nicht alleine da

Zu der Verwechslung zwischen den beiden Hollywoodstars kam es allerdings nicht nur hierzulande, sondern auch «ennet am Teich». So meinte Fox-Sports-Kommentator John Strong zum eingeblendeten Schauspieler mit Poloshirt und Fliegerbrille: «Brad Pitt auch hier unter den Fans». Er wurde allerdings sogleich von seinem Co-Kommentator Stu Holden korrigiert. Strong entschuldigte sich daraufhin und witzelte, er werde die Identifikation der Stars in Zukunft wohl besser seinem Co-Kommentator überlassen.

Darum unterstützte Matt Damon die Argentinier

Matt Damon hoffte auf einen Sieg der Südamerikaner – kein Wunder, schliesslich stammt seine Ehefrau Luciana Barroso (50) aus Argentinien. Wenig verwunderlich erschien sie im Trikot der «Albiceleste» und trug einen dazu farblich passenden Fischerhut.

Brad Pitt soll offenbar ebenfalls im Stadion gewesen sein, wurde jedoch nicht eingeblendet. Er besuchte jedoch zuvor das Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien, gemeinsam mit seiner Freundin Ines de Ramon (33), die sich eigens die spanische Flagge auf die Wange hat malen lassen. Den damaligen Sieg der Spanier und den damit verbundenen Einzug in die Halbfinals feierte das Paar gemeinsam mit Penélope Cruz (52) und ihrem Mann Javier Bardem (57).