Spanien ist Weltmeister – und Dani Olmos Freundin Laura Schmitt feiert mit! Auf Instagram zeigt sich das deutsche Model emotional und gewinnt dank cleverem Humor und einzigartigem Stil immer mehr Fans.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spanien gewinnt WM, Dani Olmos Freundin Laura Schmitt sorgt für Lacher

Schmitt gewann 50'000 Instagram-Follower im Juli, hat jetzt 480'000

27-Jährige war früher verheiratet, lebt jetzt in Spanien und Deutschland

Saskia Schär Redaktorin People

Spanien holt sich zum zweiten Mal den Weltmeistertitel! Wie kommentiert Mittelfeldspieler Dani Olmos (28) Freundin Laura Schmitt (27) den Triumph? Mit einem ungläubigen «Und auf einmal ist mein Mitbewohner Weltmeister?». Das schreibt sie zu einem Instagram-Video, in dem die spanischen Spieler am Feiern und sie auf der Tribüne am Weinen ist. Genau dieser Humor ist es, der das deutsche Model bei ihren Fans so beliebt macht. In der Beschreibung des entsprechenden Videos meint sie sarkastisch: «Heulsuse».

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Auf ihrem neuesten Foto posiert Schmitt gemeinsam mit Freund Olmo und dem WM-Pokal. Dabei funkelt allerdings nicht nur die Trophäe, sondern auch ein silberner Ring, der auf allen anderen Schnappschüssen des Abends nicht zu sehen war. Für die Fans ist daher klar: Das Paar hat sich verlobt. Bestätigt ist diesbezüglich allerdings noch nichts.

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Klar hingegen ist, dass Schmitt ihre Beliebtheit in den vergangenen Wochen durch die vermehrte Aufmerksamkeit durch die WM noch deutlich steigern konnte. Das zeigt auch die Entwicklung ihrer Followerzahlen auf Instagram: Kamen im Juni – als die WM begann – 10'000 Follower hinzu, so sind es im noch laufenden Juli bereits jetzt deren 50'000, wie Daten von nindo.de zeigen. Mittlerweile folgen dem deutschen Model knapp 480'000 Personen.

Ostfriesenkind

Wer genau ist Laura Schmitt, die sich auf Instagram Laura Abla nennt? Schmitt ist gebürtige Ostfriesin und nicht nur als Influencerin und Model aktiv, sondern auch Podcast-Host. Ihre Fans schätzen insbesondere ihren lässigen Mix aus High Fashion, Vintage und persönlichen Details. Wegen ihres Freunds Olmo, der beim FC Barcelona unter Vertrag steht, pendelt Schmitt zwischen Spanien und Deutschland.

Dass sie dabei nicht einfach nur als «Freundin von Dani Olmo» wahrgenommen werden möchte, betonte sie auch im Interview mit «L'Officiel». «Von Anfang an war es mir wichtig, mich nicht in der Rolle der ‹Fussballerpartnerin› zu verlieren», erklärte Laura. Ihre Liebe zur Mode und ihre eigene Persönlichkeit sollten sichtbar bleiben – gleichzeitig sei der wichtigste Grund für ihre Stadionbesuche natürlich, ihren Partner zu unterstützen. «Wir haben unseren eigenen Twist gefunden: Looks zu kreieren, die Fashion und Fussball auf eine bedeutungsvolle Weise verbinden», so Schmitt.

Dies demonstrierte sie auch beim Finalspiel am Sonntagabend, als sie in einer eigens für sie angefertigten Jeansjacke im Stadion in New Jersey erschien. Ihre aufsehenerregenden Stadion-Looks in den vergangenen Wochen wurden stets von einer Fussball-Kette komplettiert, die Karl Lagerfeld für die WM 1998 in Frankreich entworfen hatte. Das Schmuckstück wurde zu Schmitts persönlichem Glücksbringer, der sich offenbar auch auf ihren Schatz Olmo positiv auswirkte.

«Erste gesunde Beziehung»

Olmo und Schmitt präsentieren sich in den sozialen Medien als lockeres und entspanntes Paar. Statt ihre Beziehung nur klassisch romantisch zu inszenieren, setzt Schmitt dabei auf Humor, kleine Insider und persönliche Momente – genau das macht sie für viele Fans so sympathisch. Die intimen Details ihrer Beziehung halten sie und Dani Olmo weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Die beiden sollen seit Sommer 2023 ein Paar sein, zum Jahreswechsel 2023/2024 machte die Influencerin die Beziehung mit einem gemeinsamen Foto offiziell.

Für Laura ist die Beziehung mit dem spanischen Nationalspieler etwas ganz Besonderes. Im Interview mit der deutschen «Cosmopolitan» bezeichnete sie Dani Olmo als ihre «erste gesunde Beziehung» und erklärte: «Ich kann zu 1000 Prozent ich sein, egal wie verrückt meine Träume oder meine Ziele sind.»

Schmitt war bereits verheiratet

Vor der Beziehung zu dem Spanier lebte die 27-Jährige ein ganz anderes Leben. Die Influencerin war zuvor mit einem türkischen Mann verheiratet und lebte in der Türkei. Dort entstand auch der Name, unter dem sie heute bekannt ist: «Abla» – türkisch für «grosse Schwester». Nach der Trennung von ihrem Ehemann kehrte sie nach Deutschland zurück und fand schliesslich über ihre Arbeit als Model den Weg nach Barcelona – dort lernte sie auch Dani Olmo kennen.