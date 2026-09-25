Mit Milli Vanilli wurde er einst zum Megastar. Heute lebt Fab Morvan ein viel bescheideneres Leben. Welche finanziellen Mittel ihm dafür zur Verfügung stehen, musste er nun vor einem Gericht offenlegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fab Morvan von Milli Vanilli kämpft mit finanziellen Problemen nach Skandal 1990

Er verdient monatlich 3346 US-Dollar, hat Ausgaben von 9261 US-Dollar

Seine Ersparnisse betragen nur 3185 Franken, Ex-Frau fordert Unterhalt

Sophie Ofer Redaktorin People

In den späten 80er-Jahren war Milli Vanilli eine Pop-Sensation. Fab Morvan (60) und Rob Pilatus (1964–1998) wurden zu internationalen Superstars. Ihre Tonträger verkauften sich rund 15 Millionen Mal.

Bis es 1990 bekanntermassen zum Skandal kam: Die Öffentlichkeit erfuhr, dass die beiden keinen ihrer Songs selbst gesungen hatten. Sie wurden aus dem Popstar-Himmel verbannt, von ihrem einstigen Ruhm ist heute kaum etwas übriggeblieben.

Das scheint sich auch deutlich in Morvans Finanzen abzuzeichnen. Wie «TMZ» berichtet, soll der Milli-Vanilli-Frontmann heute nur noch über ein vergleichsweise bescheidenes Einkommen und ein überraschend geringes Vermögen verfügen.

Er hat kaum Ersparnisse

Im Scheidungsstreit mit seiner früheren Managerin und Ehefrau Kim Marlowe (55) musste Morvan einem US-Gericht nun seine Finanzen offenlegen. Der Sänger gibt ein monatliches Gehalt von 1846 US-Dollar sowie einen monatlichen Bonus von 1500 Dollar an, der sich auf einen Jahresbonus von 18'000 Dollar beziehe. Er kommt damit also auf 3346 Dollar pro Monat; das sind rund 2771 Schweizer Franken.

Morvan soll zudem angeblich über Ersparnisse von lediglich 3845 Dollar verfügen, also etwa 3185 Schweizer Franken.

Obwohl sein Einkommen vielen als ausreichend vorkommen mag, reicht es Morvan angeblich nicht zum Leben. Er musste vor dem Gericht seine Ausgaben offenlegen: Demnach sollen bei ihm monatlich 9261 Dollar Kosten anfallen. Seine Partnerin Tessa van der Steen, mit der er zusammen in den Niederlanden lebt, würde rund 5000 Dollar davon übernehmen.

Sie waren heimlich verheiratet

Morvan und Kim Marlowe waren, zumindest auf dem Papier, lange verheiratet. Ihre Ehe wurde erst mit dem Einreichen der Scheidungspapiere 2024 öffentlich; eingetragen war als Hochzeitstag der 3. Dezember 1998. Doch Morvan lebt längst mit seiner Partnerin Van der Steen zusammen und hat vier gemeinsame Kinder mit ihr.

Morvans Ex-Frau Kim Marlowe reichte 2024 die Scheidung ein. Sie forderte 50'000 Dollar für Anwaltskosten und weitere 25'000 Dollar für einen Wirtschaftsprüfer, der Morvans Finanzen unter die Lupe nehmen sollte, um festzustellen, wie viel Unterhalt er ihr zahlen müsse.

Morvan gibt an, nicht genug Einkommen zu haben, um Marlowe zu bezahlen.