«Schwiegertochter gesucht»-Ingo trauert um seinen Vater

Er wurde durch «Schwiegertochter gesucht» zur Kultfigur, nun trauert Ingo um seinen Vater. Das Schockierende: Die Nachricht erhielt er nicht von Ärzten oder Angehörigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Realitystar Ingo Peters (35) trauert um verstorbenen Vater Lutz (†64)

Ingo erfuhr die Todesnachricht nicht von der Familie, sondern von einem Fan

2013 wurde Ingo durch «Schwiegertochter gesucht» bekannt, 2025 folgte Scheidung

Silja Anders Redaktorin People

Realitystar Ingo Peters (35) trauert um seinen Vater Lutz (†64). Mutter Birgit veröffentlichte ein herzzerreissendes Statement auf Instagram, in dem sie mitteilt, dass ein «grosses Herz» aufgehören habe, zu schlagen. «Viele Jahre lang durftet ihr uns auf unserem Weg begleiten, mit uns lachen, mit uns mitfühlen. Heute muss ich euch mit tiefem Schmerz leider mitteilen, dass mein geliebter Ehemann Lutz seine letzte Reise angetreten hat.»

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Ingo erfuhr die Nachricht allerdings nicht von seiner Mutter, sondern von einem Fan, wie er auf Instagram nun bekannt gibt. Das Verhältnis der Familie ist seit einigen Jahren stark zerrüttet, der Kontakt besteht praktisch nicht mehr.

«Durch einen Fan erfahren»

«Ich habs grad erfahren. Der Schock sitzt tief, auch bei mir. Er sitzt in dem Fall tief, weil das Schockierende ist, dass ich das durch einen Fan erfahren habe», so Ingo auf Social Media. Ingo Peters ist von der fehlenden Kommunikation tief getroffen, wie er gesteht. «Scheissegal, ob Streitigkeiten da waren oder nicht, ich finde trotzdem, dass sie den Arsch in der Hose haben müssen und anschreiben können.»

Währenddessen schreibt Stups, wie Ingo Peters' Mutter genannt wird, weiter auf Instagram: «Nach zahlreichen Erkrankungen waren am Ende seine Lungen zu schwach, und er ist im Mai überraschend im Alter von 64 Jahren verstorben.» Lutz hinterlasse eine Lücke, die niemand füllen könne. Den Post beendet Birgit mit den Worten: «In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Deine Ehefrau Birgit und Tochter Iris.» Ihr Sohn Ingo wird mit keinem Wort erwähnt.

Aufgrund des familiären Konflikts stellt Ingo zudem eine erschütternde Vermutung auf: «Ich weiss jetzt schon, das sage ich euch zu 100 Prozent, dass ich nicht zur Beerdigung eingeladen werde.»

Kultstatus durch «Schwiegertochter gesucht»

Ingo Peters war 2013 durch seine Teilnahme an der Realitysendung «Schwiegertochter gesucht» bekannt und zur Kultfigur geworden. 2019 lernte er Annika kennen, drei Jahre später heirateten die beiden. 2025 folgte die öffentliche Trennung – inklusive Rosenkrieg. Inzwischen ist Ingo Peters 65 Kilo leichter und glücklich mit seiner Partnerin Steffi liiert. Mit Gewinnern Nadja aus Ingos Staffel von «Schwiegermutter gesucht» war der Kultstar zwar verlobt, doch die Beziehung zerbrach am Ende. Sie soll ihm ein Ultimatum gestellt haben: sie oder seine Familie. Er entschied sich für Letztere, zu der das Verhältnis letztlich jedoch auch zerbrach. Die beiden Parteien nennen unterschiedliche Gründe dafür. Was wirklich zum Bruch der Familie geführt hat, ist nicht klar.