Vor wenigen Wochen löste Reality-Star Hubert Fella grosse Sorge bei seinen Fans aus: Wegen starker Schwindelanfälle musste er ins Spital. Die Diagnose war zunächst unklar. Jetzt berichtet er auf Instagram von einer fünfstündigen OP am Gehirn.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hubert Fella (58) erfolgreich operiert, meldet sich online

Operation dauerte fünf Stunden, gefährliches Blutgerinnsel im Gehirn wurde entfernt

Am 20. Mai wegen Schwindel ins Spital eingeliefert, bald Entlassung

Sophie Ofer Redaktorin People

Wegen einer Hirnvenenthrombose musste sich Reality-Star Hubert Fella (58) vor rund einer Woche einer Operation unterziehen. Nun meldet sich der «Dschungelcamp-Star» zum ersten Mal seit der OP in den sozialen Medien.

Aus dem Spital postet er ein Instagram-Video, in dem er berichtet, dass das gefährliche Blutgerinnsel erfolgreich entfernt werden konnte. Nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen, die Fella in letzter Zeit durchmachen musste, sei er nun auf dem Weg der Besserung.

«Es geht aufwärts»

«Die Operation hat fünf Stunden gedauert», erzählt Fella auf Instagram. «Er [der Arzt, Anm. d. R.) musste sehr viel bei mir im Hinterkopf machen. Und ihr seht schon, es geht aufwärts. Wenn alles gut ist, ist dann auch wieder alles wie auf dem Normalzustand», so seine zuversichtlichen Worte.

Fella müsse noch eine Weile im Spital bleiben, dürfe aber bald nach Hause, wo sein Ehemann Matthias Mangiapane (42) ihn wohl sehnlichst erwartet. Auch Mangiapane berichtet auf Instagram, dass Fellas Eingriff gut verlaufen sei.

Hubert Fella wurde am 20. Mai wegen starker Schwindelanfälle ins Spital eingeliefert. Zunächst ging man von einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt aus, doch dies konnte schnell ausgeschlossen werden. Stattdessen wurde ein Blutgerinnsel in einer Hirnvene diagnostiziert.

Könnte schon monatelang unter Thrombose leiden

In seinem Instagram-Post versäumt es Fella nicht, dem Klinik-Personal für ihren Einsatz zu danken, darunter den behandelnden Ärzten. Ausserdem gelte sein Dank dem ganzen Klinikpersonal, «die alle supernett, höflich, freundlich und zuvorkommend waren.»

Fella vermutet, dass er womöglich schon seit dem Ende des «Dschungelcamps» Anfang Februar unter der Thrombose leidet. Auf dem Rückflug von Australien habe er an «unheimlichen Kopfschmerzen» gelitten.

Es ist nicht das erste gesundheitliche Problem, mit dem Fella in diesem Jahr zu kämpfen hatte. Im März meldete er sich aus dem Spital, nachdem er am Knie operiert wurde. Den längst überfälligen Eingriff hatte der 58-Jährige wegen seiner Teilnahme am «Dschungelcamp» aufgeschoben.



