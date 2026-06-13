Zuerst war der Ruhm und das Rampenlicht, dann folgte der Drogenabsturz mit «Beatles»-Schlagzeuger Ringo Starr. Heute ist Schauspielerin Barbara Bach glücklicher denn je.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barbara Bach (78) und Ringo Starr (85) feierten 45 Jahre Ehe

Nach schwerem Tiefpunkt 1988 schafften sie gemeinsam den Entzug

Barbara Bach lebt gesund, ist krebsfrei und unterstützt Ringo im Hintergrund

Leo Lüthy, GlücksPost

Sie war der Inbegriff von Glamour und Schönheit: Als russische Agentin Anya Amasova im Bond-Film «Der Spion, der mich liebte» verdrehte Barbara Bach (78) der ganzen Welt den Kopf. Doch privat wartete kein Schönwetter-Drehbuch, sondern das echte, schmerzhafte Leben auf sie. Schon damals blickte sie sehr kritisch auf ihre berühmteste Rolle: «James Bond ist ein Macho, der Frauen als Schutzschilde gegen Kugeln benutzt», stellte sie nüchtern fest. Sie suchte nach echter Tiefe – und fand sie an einem unerwarteten Ort.

Am Set der Filmkomödie «Caveman» traf sie auf «Beatles»-Schlagzeuger Ringo Starr (85). «Es wurde viel Unsinn über uns geschrieben, nichts davon ist interessant», scherzte Barbara Bach später über die Anfänge. Die Wahrheit war allerdings wilder: Nach einem schweren Autounfall schweisste das Schicksal sie unzertrennlich zusammen; im April 1981 heirateten die beiden. Erst kürzlich feierten sie ihren 45. Jahrestag. Doch der Weg in die Gegenwart war mit vielen Stolpersteinen gepflastert.

Gemeinsamer Entzug

Gemeinsam stürzten sie in die Abgründe einer schweren Alkohol- und Drogensucht, bis Bach nach einem dramatischen Tiefpunkt 1988 die Reissleine zog. Sie gingen gemeinsam in den Entzug – ihre Rettung vor dem Untergang! «Liebe heisst, sich wahrhaftig um jemanden zu kümmern», beschrieb sie das Fundament, das die beiden bis heute trägt. Seit fast vier Jahrzehnten leben sie absolut clean.

Aktuell steht Bach nicht mehr auf Theaterbühnen oder vor Kameras. Sie überlässt die Bühne ganz ihrem Ehemann, den sie im Hintergrund unterstützt. Ihren Erfolg bemisst sie heute in der privaten Ruhe und dem familiären Glück.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Das Paar hat gemeinsam eine harmonische Patchwork-Familie grossgezogen, mit Bachs zwei und Ringos drei Kindern. Auch gesundheitlich geht es Barbara Bach nach überstandenem Brustkrebs heute gut. Sie lebt strikt vegetarisch und hält sich mit viel Sport fit. Ihr Lebensmotto lautet: «Die Zeit ist wie ungeformter Ton. Geh und erschaffe etwas daraus.» Genau das hat Barbara Bach getan und aus den Scherben der Vergangenheit ein kleines Meisterwerk des privaten Glücks geformt.