So viel Luxus gönnt sich Paul McCartney in den Ferien

Die Sommerferienzeit rückt näher, und auch Superstars fühlen den Sommer und begeben sich in Richtung Strand und Meer. So etwa Paul McCartney (83), der sich dieses Jahr für eine Auszeit in Italien entschieden hat. Zusammen mit seiner Familie reiste der Ex-Beatle in den Süden unseres Nachbarlands und geniesst eine entspannte Auszeit an der Amalfiküste vor Neapel. Fotos zeigen den Musiker, wie er – wie ein ganz normaler Touri – im Meer planscht. Getragen von zwei farbigen Schwimmnudeln. Dieses Accessoire ist aber wohl das Einzige, was den Multimillionär mit uns normalen Ferienreisenden verbindet. Denn wenn Paul McCartney aus dem Wasser steigt, dann auf die 60 Meter lange Luxusyacht Sherakhan, die er gechartert hat. Kostenpunkt: 595'000 Euro pro Woche. Benzin und Extras nicht inbegriffen.

Mit an Bord sind McCartneys Ehefrau Nancy Shevell (65), Sohn und Musiker James McCartney (47) sowie Tochter und Designerin Stella McCartney (53). Zusammen mit den mitgereisten Kindern macht das eine stattliche Reisegruppe. Kein Problem: Die Sherakhan verfügt über 13 Kabinen für insgesamt 26 Gäste. Für das Wohl der Reisenden sorgen 19 Crewmitglieder.

Langweilig dürfte es Familie McCartney an Bord nicht werden

Die Hauptattraktion bei Ferien an der Amalfiküste sollte zweifellos das Meer sein. Wenn das nicht reicht, findet die Reisegruppe um Paul McCartney an Bord ihrer Charter-Yacht eine Menge Unterhaltung und Wellness. Sie verfügt über ein vollausgestattetes Spa mit zwei Whirlpools (einen im Schiff und einen auf Deck) und einer Sauna, ausserdem gibt es ein Fitnesscenter, damit der Ferienbody nicht aus der Form gerät. WLAN, Klimaanlage und ein Hightech-Video- und Audio-Set-up verstehen sich von selbst. Zum Essen versammelt man sich im noblen Salon oder sitzt unter freiem Himmel an Deck.

Wer viel isst, trinkt, wellnesst und relaxt, sollte sich zwischendurch körperlich betätigen. Dafür sehen zwei Laser-Segelboote bereit, eine überdimensionale Wasserrutsche, Jetskis, Kajaks, Wasserski oder Wakeboards sind ebenfalls an Bord. Sollte Paul McCartney Sonderwünsche haben, werden die ihm sicherlich erfüllt. Sind die Ferien dann vorbei, geht der Luxus gleich weiter. Angereist ist die Familie mit einem Privatjet, der am Flughafen auf die erholten McCartneys wartet und sie standesgemäss wieder nach Hause bringt.