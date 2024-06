Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Mit diesem Bild begann im Oktober 2023 die Gerüchteküche zu brodeln: Sind Phoebe Gates und Arthur Donald ein Paar?

Livia Fietz Praktikantin People

Zwei Nachkommen von zwei der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt vereinen nun ihre Familien. Phoebe Gates (21), Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates (68), und Arthur Donald (25), Enkel von Beatles-Mitglied Paul McCartney (82) sind in einer Beziehung.

Bereits im Oktober letzten Jahres wurden erste Gerüchte laut, als Phoebe Gates ein gemeinsames Foto aus Paris, der Stadt der Liebe, auf Instagram teilte. Seitdem wurde das Paar in den vergangenen Monaten mehrfach zusammen gesehen und posierte auch auf verschiedenen Events gemeinsam für die Fotografen. Noch im März wollte sich Gates in einem Interview mit «Bustle» nicht zu den Liebesspekulationen äussern. Doch nun scheint es, als sei die Zeit reif, ihre Liebe nicht länger zu verbergen.

«Mein Freund Arthur»

Die jüngste Gates-Tochter hat als Influencerin auf Instagram und TikTok eine beträchtliche Fangemeinde. So erfolgte die Bestätigung der jungen Liebe nicht auf dem roten Teppich, sondern digital: Auf ihren sozialen Medien teilte Gates, die kürzlich ihren Bachelor in Humanbiologie an der Stanford-Universität machte, im Rahmen einer Story mit dem US-Magazin «Nylon» Bilder ihrer Abschlussfeier. Zwei der Aufnahmen zeigen sie eng umschlungen mit Arthur Donald. Besonders das Bild, auf dem Gates huckepack von Donald getragen wird, lässt keinen Zweifel an der Beziehung mehr: «Mein Freund Arthur, der mich nach der Zeremonie mitnimmt», kommentiert die 21-Jährige das Foto.

Neben Gates ist auch ihr Liebster kein Unbekannter in der Welt der Prominenz. Als ältestes Enkelkind der Beatles-Legende Paul McCartney und Absolvent der Yale-Universität im Fach Geschichte, bewegt auch er sich auf hohem gesellschaftlichem Parkett. Es wird berichtet, dass er in der Vergangenheit eine Beziehung mit Ava Phillippe (24), der Tochter von Reese Witherspoon (48) und Ryan Phillippe (49), hatte.